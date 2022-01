Tragédia Újpesten: Már az iskolában rosszul lett az allergiás kisfiú

Nem csak az újpesti általános iskola tanárai, munkatársai, tanulói és szüleik állnak döbbenten a kedden történt tragédia előtt, de egy egész ország: rosszul lett egy kisfiú, akihez egy újpesti benzinkúton hívták ki a mentőket. A három perc után érkező szakemberek hősiesen, hosszú időn keresztül igyekeztek megmenteni a fiú életét, de sajnos nem jártak sikerrel, az első osztályos kisdiák elhunyt. Azóta kiderült: rosszullétét és halálát súlyos, vélhetően mogyoróallergia okozhatta.

Születésnapoztak az iskolában

Az eddigi információk szerint a kisfiú egy szülinapi ünnepségen vett részt az iskolában, ahol tortáztak is a gyerekek. Arról azonban, hogy ez a sütemény, vagy valami más étel tartalmazhatott mogyorót, nincs hír, de egy biztos: az első osztályos, súlyosan allergiás diák már itt rosszul lett, amit az édesanyjának jeleztek is az intézmény munkatársai, ő pedig a fiúért sietett az iskolába, ám útközben a gyerek állapota tovább romlott, és a benzinkútra már segítséget kérni tértek be. Minderről az iskola igazgatója tájékoztatta a diákok szüleit egy köremail-ben. Egy, neve elhallgatását kérő édesanya mutatta meg ezt a levelet a Bors-nak, mert szerinte fontos, hogy felhívják a figyelmet erre az alattomos betegségre.

Fotó: Nagy Zoltán

Iskolapszichológus segíti a diákokat

„Minden halál fájdalmas veszteség, de egy gyermek elvesztése a lelkünk mélyéig megérint bennünket..” - írta együtt érzőn még a levélben az igazgató, majd azt is hozzátette, hogy igyekeznek beszélgetni a történtekről a gyerekekkel, méghozzá iskolapszichológus segítségével. Mivel azonban meglátása szerint minden gyermek közvetlen érzelmi támasza a család, ezért azt is kiemeli: a legtöbbet a szülők tudnak ebben a nehéz helyzetben segíteni nekik, ezért kérte az ő közreműködésüket is.

Virágok, mécsesek, plüssállatok az intézménynél

A tragédia után nem sokkal már elárasztották az iskola kerítését és bejáratát a virágok szélben alig-alig pislákoló gyertyák, mécsesek, de valaki egy plüssmackót is kiakasztott. A virágok, gyertyák egy részét – mint akkor a helyszínen megtudtuk – annak a benzinkútnak a dolgozói vitték, ahol végül elhunyt a hét éves kisfiú. A benzinkút alkalmazottai szemtanúi voltak a szörnyű esetnek, és az átélt trauma annyira megrázta, megtörte őket is, hogy nem voltak képesek mondani semmit az esetről. Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság ismeretlen tettes ellen foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt nyomozást rendelt el.

Fotó: Nagy Zoltán / Bors

Pár perc alatt is bekövetkezhet a baj

Az extrém méretet öltő allergiás reakció nagyon ritka, de annál veszélyesebb – magyarázta a Borsnak Dr Bense Tamás családorvos az eset kapcsán.

- A súlyos, életveszélyes, teljes szervezetet érintő túlérzékenységi reakció néhány másodperc töredéke alatt is bekövetkezhet, de akár egy órával az étel fogyasztását követően is felléphet. Gyakori a hányás is, de jellemzően bőrpír, zsibbadás kíséri a rosszullétet, amit eszméletvesztés, majd a nyelőcső elzáródása követ, mely utóbbi azonnali halálhoz vezet – sorolta a súlyos allergia jellegzetes tüneteit az orvos.