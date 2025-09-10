Mogyoróallergiában elhunyt kisfiú: Elítélték a budapesti tanárnőt - így fogadta az ítéletet

Megtörve hallgatta végig az ítéletét az a tanárnő, akit a 2022. január 18-án meghalt első osztályos Máté halála miatt, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádoltak meg. A gyerekek egy iskolai születésnapon vettek részt, amihez édességeket is hoztak. Ám ezek között mogyorós is volt, melyből a tanárnő a mogyoróallergiában szenvedő Máténak is adott. A tragikus eset egy fővárosi intézményben történt. Az ítélethirdetésre ma (szept. 10.) került sor. A perbe fogott tanárnő fekete ruhában érkezett a tárgyalásra párjával és ügyvédjével. Elvonulva a perre várakozóktól, hosszan diskuráltak a folyosón. A pedagógus maszkot húzva lépett a terembe, de ezt az ítélethirdetés alatt már nem viselte. Az ügyészség a múlt héten elhangzott vádbeszédben fogházbüntetést kért a tanárnőre.

Mécsesek és plüssmackó emlékeztetett a tragédiára, az iskola kerítésénél. Máté mogyoróallergiában hunyt el Fotó: Bors

Mogyoróallergiában hunyt el a kis Máté

Ahogyan az ismeretes, az első osztályos Máté és társai épp egy iskolai születésnapot ünnepeltek. A napközis tanárnő a behozott édességeket igazságosak kiporciózta, majd a tálcákat a gyerekek padjára tette. Sajnos nem vett figyelembe, hogy a csokik közé került egy 15 százaléknyi mogyorót tartalmazó ostya is, ami a kis Mátéra életveszélyes volt, ugyanis a kisfiú mogyoróallergiában szenvedett. A gyermek először észre sem vette, hogy baj történt, az egyik padtársa kérdezte meg tőle, hogy evett-e az édességből, ugyanis az mogyorós. Máté ekkor kezdett el pánikoni, sírni és hányni.

Mint kiderült, a tanárnő tudott Máté mogyoróallergiájáról, de azt ezúttal nem vette figyelembe. A szülők is hibáztak, ugyanis csak a gyermek üzenőfüzetében jelezték az allergiát, pedig ezt szóban, írásban és orvosi dokumentumokkal is jelezni kellett volna az iskolának.

Máté végül egyre rosszabbul lett, így értesítették az édesanyját, aki perceken belül érte is ment az iskolába. Elindult vele, ám a kisfiú állapota folyamatosan romlott. Végül egy benzinkúton meg kellett állniuk, ahová a mentőket is kihívták. Máté a helyszínen halt meg.

A kiérkező mentősök sem tudták megmenteni a mogyóróallrgiás kisfiú életét Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

A tanárnő a múlt héten, az utolsó szó jogán, sírva kért elnézést az okozott fájdalomért a családtól, akik nem kívántak megjelenni a tárgyaláson. Őket csak online hallgatta meg a bíróság.

Azt szeretném elmondani, hogy végtelenül sajnálom! Sajnos nem lehetséges visszafordítani az idő kerekét. Ez nekem is nehéz. Nagyon sajnálom azt a fájdalmat, amivel a család él együtt

– mondta akkor a tanárnő könnyeivel küzdve.