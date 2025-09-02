"Megdöbbentett, teljesen kivagyok!" – Megszólalt a Borsnak meggyilkolt miskei kislány dédmamája

Csupán néhány hónapja költözött Miskére Simontornyáról a megölt miskei kislány a testvérével, Noellel, az édesanyjával, illetve a nevelőapjával, J. Dáviddal. Szeptember 1-jén délelőtt a nő munkába indult, a mindössze 22 hónapos Hannát pedig a párjára bízta. Az édesanya délután hazasietett, de nem találta otthon a férfit és a gyermekét. Az eltűnt kislányt sokan keresték, a rendőrök késő éjjel már csak a kislány holttestét találták meg. Megállapították, hogy a gyermek gyilkosság áldozatává vált, a kegyetlen bűncselekménnyel pedig a 24 éves mostohát gyanúsítják. A férfi ellen a rendőrség kiadta az elfogatóparancsot, majd ma (09.02.) délben el is fogták.

Ebben a lakatlan házban fogták el a miskei kislány feltételezett gyilkosát Fotó: Bors

A brutális gyermekgyilkosság híre villámgyorsan bejárta az országot. Mégis, ki az az ember, aki képes egy ártatlan, a koránál fogva védekezésre képtelen gyermek ellen fordulni? Hogyan volt képes kezet emelni egy kicsi lányra? A család egyik ismerőse kifejtette, hogy többen is próbálták az édesanyát rábírni, hogy hagyja el Dávidot, de a nő valamiért nem mert kilépni a kapcsolatból. A férfi már korábban is agresszívan viselkedett Hannával és a hároméves bátyjával.

A miskei kislány családja összetört

A Miskén eltűnt, majd elhunyt kislány dédnagymamája, Katalin teljesen összetört a gyász súlya alatt. Nagyon szerette Hannát, igaz, az utóbbi két hónapban nem volt alkalma vele találkozni.

Megdöbbentett, ami történt, teljesen kivagyok

– mondta elcsukló hangon a kislány gyászoló dédanyja, aki a kis Hanna édesapjának a nagymamája. "Amíg ők is Simontornyán laktak az édesanyjával, gyakrabban találkoztunk. Legutóbb még sonkát, szalonnát is vittem nekik, és minden egyebet, amit ilyenkor szokás" – mesélte és megjegyezte, hogy ennél többet nem szeretne elmondani.

A rokonok korábban próbálták megmenteni az édesapa és az édesanya kapcsolatát, de nem jártak sikerrel. Látták, hogy a pár kapcsolata nem tökéletes, mégis sajnálattal fogadták, amikor a nő a másik férfit, Dávidot választotta.

A családban két évtizeddel ezelőtt is történt egy tragédia. Az asszony egyik unokája öt hónaposan betegség következtében vesztette életét.