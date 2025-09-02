"Megdöbbentett, teljesen kivagyok!" – Megszólalt a Borsnak meggyilkolt miskei kislány dédmamája

Csupán néhány hónapja költözött Miskére Simontornyáról a megölt miskei kislány a testvérével, Noellel, az édesanyjával, illetve a nevelőapjával, J. Dáviddal. Szeptember 1-jén délelőtt a nő munkába indult, a mindössze 22 hónapos Hannát pedig a párjára bízta. Az édesanya délután hazasietett, de nem találta otthon a férfit és a gyermekét. Az eltűnt kislányt sokan keresték, a rendőrök késő éjjel már csak a kislány holttestét találták meg. Megállapították, hogy a gyermek gyilkosság áldozatává vált, a kegyetlen bűncselekménnyel pedig a 24 éves mostohát gyanúsítják. A férfi ellen a rendőrség kiadta az elfogatóparancsot, majd ma (09.02.) délben el is fogták.
A brutális gyermekgyilkosság híre villámgyorsan bejárta az országot. Mégis, ki az az ember, aki képes egy ártatlan, a koránál fogva védekezésre képtelen gyermek ellen fordulni? Hogyan volt képes kezet emelni egy kicsi lányra? A család egyik ismerőse kifejtette, hogy többen is próbálták az édesanyát rábírni, hogy hagyja el Dávidot, de a nő valamiért nem mert kilépni a kapcsolatból. A férfi már korábban is agresszívan viselkedett Hannával és a hároméves bátyjával.
A Miskén eltűnt, majd elhunyt kislány dédnagymamája, Katalin teljesen összetört a gyász súlya alatt. Nagyon szerette Hannát, igaz, az utóbbi két hónapban nem volt alkalma vele találkozni.
Megdöbbentett, ami történt, teljesen kivagyok
– mondta elcsukló hangon a kislány gyászoló dédanyja, aki a kis Hanna édesapjának a nagymamája. "Amíg ők is Simontornyán laktak az édesanyjával, gyakrabban találkoztunk. Legutóbb még sonkát, szalonnát is vittem nekik, és minden egyebet, amit ilyenkor szokás" – mesélte és megjegyezte, hogy ennél többet nem szeretne elmondani.
A rokonok korábban próbálták megmenteni az édesapa és az édesanya kapcsolatát, de nem jártak sikerrel. Látták, hogy a pár kapcsolata nem tökéletes, mégis sajnálattal fogadták, amikor a nő a másik férfit, Dávidot választotta.
A családban két évtizeddel ezelőtt is történt egy tragédia. Az asszony egyik unokája öt hónaposan betegség következtében vesztette életét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.