Exkluzív részletek: kereszt mellől került elő a miskei kislány holtteste

Miske
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 08:27 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 02. 08:33
gyilkossággyermekgyilkosság
Újabb, nyomasztó részleteket tudott meg a Bors. A megölt miskei kislány keresésének egyik résztvevője beszélt.

Hétfőn reggel eltűnt egy mindössze 22 hónapos kislány a Bács-Kiskun vármegyei Miskéről. Sokan már ekkor aggódva a nagydorogi kéthetes csecsemő – tragédiával végződő – esetéhez hasonlították a történteket. Sajnos kedd reggelre kiderült: igazuk lett azoknak, akik újabb szörnyűségtől tartottak: ahogy az a baba is holtan került elő, úgy a miskei kislányról is azt közölte a rendőrség: gyilkosság áldozata lett. 

Nagy erőkkel keresték a miskei kislányt. Sajnos csak a holtteste került elő
A nevelőapával együtt tűnt el

Egyelőre annyit lehet tudni, hogy hétfő reggel a gyermek édesanyja munkába ment, a kislányt pedig nevelőapjára hagyta. Vele együtt tűnt el a kis Hanna. A gyermeket kutyákkal és drónokkal keresték. A kereséshez a Bács-Kiskun Vármegyei Speciális Kutatómentő Egyesület, valamint a Kárpát 4×4 Kutató-Mentő Egyesület tagjai is csatlakoztak, emellett több kutyás speciális mentőcsapat is a helyszínen dolgozott. Hétfőn este nemsokkal 22 óra után az eltűnt kislány nagymamája közösségi oldalán annyit írt: “Az angyalok vigyáznak rád, drága pici lány”

Nyomasztó részletek: így találtak rá az eltűnt miskei kislány holttestére

A Borsnak a keresésben részt vevő egyik férfi felesége árult el részleteket. Elmondta: a gyermekre az égető mögött, a lőtér melletti kereszt mellett találtak rá, oda rejtették a testét rongyokba csavarva. A kis Hanna testére a kutyás egységek találtak rá. A rendőrség természetesen azonnal lezárta a környéket, senkit nem engedtek oda. A falubeliek a beszámolók alapján már akkor sejtették, ki lehet a felelős a lányka haláláért. 

A gyilkosság az egész környéket megrázta. Akik a keresésben részt vettek, teljesen kiborultak a tragikus végkifejleten.

Megtalálták az eltűnt kislányt. Megölte az a szörnyeteg, és elrejtette rongyba csavarva a gallyak közé a szemétégetőn

 – mondta informátorunk.

 

