Miskei kislány: megrázó részletek derültek ki a kis Hanna haláláról

A rendőrség a lakosság segítségét kérte a 22 hónapos K. Hanna Adrienn megtalálásához. A gyermeket hétfő reggel látták utoljára miskei otthonában, azóta családja semmit nem tudott róla. Kutyákkal és drónokkal keresték a miskei kislányt, végül csak a holttestét találták meg.

A Kalocsai Rendőrkapitányság a 03030/157/276/2025. körözési számon eljárást folytat K. Hanna Adrienn miskei gyermek eltűnése ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 22 hónapos gyermek 2025. szeptember 1-jén a reggeli órákban miskei otthonából tűnt el. A rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek jelenleg is nagy erőkkel keresik a gyereket – írta a police.hu még hétfőn.

A helyszínre folyamatosan érkeztek a különböző kutató- és mentőegységek. A kereséshez a Bács-Kiskun Vármegyei Speciális Kutatómentő Egyesület, valamint a Kárpát 4×4 Kutató-Mentő Egyesület tagjai is csatlakoztak. Emellett több kutyás speciális mentőcsapat is a helyszínen dolgozott.

A keresés központját a miskei sportpálya mellett alakították ki, ahol a kutatócsoportok vezetői a Kalocsai Rendőrkapitányság munkatársaival és a polgárőrség tagjaival közösen értékelték folyamatosan a beérkező információkat. A csapatok kutyákkal és hőkamerás drónokkal kutatták át a környéket a kapott jelzések és észlelések alapján – írta a baon.hu.

A nevelőapával együtt tűnt el

Hétfőn este nemsokkal 22 óra után az eltűnt kislány nagymamája közösségi oldalán annyit írt: “Az angyalok vigyáznak rád drága pici lány”. Kiderült, hogy megtalálták a miskei eltűnt kislány holttestét.

Egyelőre annyit lehet tudni, hogy hétfő reggel a gyermek édesanyja munkába ment, a kislányt pedig nevelőapjára hagyta. Vele együtt tűnt el a kis Hanna.

A rendőrség közleményt adott ki, amelyben megerősítik, hogy a gyermek gyilkosság áldozata lett, nyomozást folytatnak az ügyben.