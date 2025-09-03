Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Miske: így emlékeztek az emberek a kis Hannára - Galéria

Miske
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 11:12
gyilkosságkislány
Imádsággal és gyertyagyújtással emlékeztek az emberek arra a 22 hónapos kislányra, akit még hétfőn gyilkoltak meg. Miske benépesült, ugyanis a környékbeli településekről is sokan eljöttek emlékezni.
Z. H.
A szerző cikkei

Ahogyan arról már a Bors korábban beszámolt, hétfő reggel kaptak bejelentést a rendőrök arról, hogy egy 22 hónapos miskei kislány nyomtalanul eltűnt otthonából. Rendőrök, polgárőrök, speciális kutyás mentők és helyiek együtt keresték a kislányt. Közben az is kiderült, hogy a kis Hanna nevelőapjának is nyoma veszett, ekkor már sokan tartottak attól, hogy tragédia történhetett. A meggyilkolt miskei kislány édesapja lapunknak elmondta: bármit megtenne, hogy visszahozza kislányát. János féltette a gyerekeit Dávidtól, akit a kislány meggyilkolásával gyanúsítanak.

Miske
Miske gyászba borult, a meggyilkolt kislányra sokan emlékeztek Fotó: baon.hu Pozsgai Ákos

Mint a baon.hu beszámolt róla, a gyilkossággal gyanúsított férfit kedden délelőtt fogták el. Kedd este pedig már megemlékezést tartottak a család házánál Miskén, így emlékezve a kislányra.

Miske egy emberként gyászolja a kislányt

A jelenlévők csendben, békésen gyertyagyújtással, virágokkal fejezték ki együttérzésüket. Többen közösen imádkoztak a helyszínen. Jakab Renáta, a helyi nemzetiségi önkormányzat vezetője a baon.hu érdeklődésünkre elmondta, hogy mély sajnálattal felháborodással fogadta a falu a történteket, traumaként élik meg a lakosok, egy emberként gyászolják a kislányt. A lap megtudta tőle azt is, hogy több településről érkeztek megemlékezők Miskére. 

A képre kattintva megnyílik a fotógaléria!

Galéria: Így búcsúztatták Hannát a Miskeiek
Fotó: Pozsgai Ákos / Baon
1/11
Könnyes búcsút mondtak a 22 hónapos Hannának, Miske lakosai. – Fotó: Baon / Pozsgai Ákos

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
