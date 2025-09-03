Miske: így emlékeztek az emberek a kis Hannára - Galéria

Ahogyan arról már a Bors korábban beszámolt, hétfő reggel kaptak bejelentést a rendőrök arról, hogy egy 22 hónapos miskei kislány nyomtalanul eltűnt otthonából. Rendőrök, polgárőrök, speciális kutyás mentők és helyiek együtt keresték a kislányt. Közben az is kiderült, hogy a kis Hanna nevelőapjának is nyoma veszett, ekkor már sokan tartottak attól, hogy tragédia történhetett. A meggyilkolt miskei kislány édesapja lapunknak elmondta: bármit megtenne, hogy visszahozza kislányát. János féltette a gyerekeit Dávidtól, akit a kislány meggyilkolásával gyanúsítanak.

Miske gyászba borult, a meggyilkolt kislányra sokan emlékeztek Fotó: baon.hu Pozsgai Ákos

Mint a baon.hu beszámolt róla, a gyilkossággal gyanúsított férfit kedden délelőtt fogták el. Kedd este pedig már megemlékezést tartottak a család házánál Miskén, így emlékezve a kislányra.

Miske egy emberként gyászolja a kislányt

A jelenlévők csendben, békésen gyertyagyújtással, virágokkal fejezték ki együttérzésüket. Többen közösen imádkoztak a helyszínen. Jakab Renáta, a helyi nemzetiségi önkormányzat vezetője a baon.hu érdeklődésünkre elmondta, hogy mély sajnálattal felháborodással fogadta a falu a történteket, traumaként élik meg a lakosok, egy emberként gyászolják a kislányt. A lap megtudta tőle azt is, hogy több településről érkeztek megemlékezők Miskére.

