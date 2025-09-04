Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
"Nem tudom abbahagyni a sírást" – szívszaggató, így emlékszik a miskei gyermekgyilkosság áldozatára a falu

Miske
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 09:30
gyermekgyilkosságmegemlékezésszívszaggató
Az egész ország egy emberként gyászolja a mindössze 2 éves Hannácskát, akit a gyanú szerint a nevelőapja ölt meg hétfőn. A miskei gyermekgyilkosság mindenkit megrázott a településen, többen még otthonaikban is gyertyát gyújtottak, sőt külföldről is megemlékeztek Hannáról.

Plüssállatkák, játékok és gyertyák tucatjai sorakoznak ma is annak a miskei háznak a kerítésén, ahol hétfőn (szeptember 1.) saját nevelőapja meggyilkolta a 22 hónapos Hannácskát. Ismeretes, a gyanú szerint J. Dávid először a közeli focipályához vitte Hanna testét, majd elrejtette egy kőkereszt mögött, végül pedig gallyakkal és egy pléddel letakarta. Csak késő este találták meg, míg a szökött mostohapának csak másnap bukkantak a nyomára. A hátborzongató miskei gyermekgyilkosság olyannyira megrázta a települést, hogy kedd estére egy megható búcsút is szerveztek a tragikus sorsú kislány emlékére.  

miskei gyermekgyilkosság
A miskei gyermekgyilkosság mindenkit megrázott a településen, sőt még külföldön is gyertyát gyújtottak érte   Fotó: Petőfi Népe 

Szívszorító módon emlékeznek meg a miskei gyermekgyilkosság áldozatára

Nem hagyják elaludni a gyertyákat, mécseseket, a helyiek azokat mindig újra gyújtják. Az emberek rendszeresen néma csöndben gyújtották újra a gyertyákat Hannácska szőke fürtös, kék szemű fotója előtt, többen plüssöket is elhelyeztek a kerítésen. Mint mondják, nincs olyan, akit ne sokkoltak volna a történtek: 

Nem tehet ilyet senki. Életet nem veszünk el, főleg nem egy gyerekét. Sosem történt itt még ilyen barbár tett, mint amit ez az ember művelt. Csak remélni tudjuk, hogy a börtönben megkapja, ami neki jár 

– mondta ottjártunkkor dühösen egy asszony, aki maga is két gyermeket nevel.

Miske megmelékezés a meggyilkolt kislányra, Bács-Kiskun megye, Fotó: Pozsgai Ákos
Plüssállatkák és gyertyák sorakoznak a kerítésen   Fotó: Petőfi Népe 

Úgy tudjuk, többen még mindig a tragédia hatása alatt állnak, így sok családnak még az otthonában is Hannáért égtek a gyertyák:

Én otthon is gyújtok egy gyertyát a kislányért. Láttam többször, tündéri gyerek volt, boldog kislánynak tűnt mindig. Szinte csak őt látom magam előtt 

– mondta egy másik anyuka a könnyeivel küszködve. Információnk szerint a kislány tragédiája a határokon is átívelt: többen még külföldön is meggyújtottak egy gyertyát Hannáért.

A kislány feltételezett gyilkosa azóta őrizetben van. Tette után egy lakatlan házban rejtőzködött egy másik nővel, Barbarával, úgy tudni, hogy a rájuk lecsapó zsaruk mind a két embert elvitték

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
