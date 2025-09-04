"Nem tudom abbahagyni a sírást" – szívszaggató, így emlékszik a miskei gyermekgyilkosság áldozatára a falu

Plüssállatkák, játékok és gyertyák tucatjai sorakoznak ma is annak a miskei háznak a kerítésén, ahol hétfőn (szeptember 1.) saját nevelőapja meggyilkolta a 22 hónapos Hannácskát. Ismeretes, a gyanú szerint J. Dávid először a közeli focipályához vitte Hanna testét, majd elrejtette egy kőkereszt mögött, végül pedig gallyakkal és egy pléddel letakarta. Csak késő este találták meg, míg a szökött mostohapának csak másnap bukkantak a nyomára. A hátborzongató miskei gyermekgyilkosság olyannyira megrázta a települést, hogy kedd estére egy megható búcsút is szerveztek a tragikus sorsú kislány emlékére.

A miskei gyermekgyilkosság mindenkit megrázott a településen, sőt még külföldön is gyertyát gyújtottak érte Fotó: Petőfi Népe

Szívszorító módon emlékeznek meg a miskei gyermekgyilkosság áldozatára

Nem hagyják elaludni a gyertyákat, mécseseket, a helyiek azokat mindig újra gyújtják. Az emberek rendszeresen néma csöndben gyújtották újra a gyertyákat Hannácska szőke fürtös, kék szemű fotója előtt, többen plüssöket is elhelyeztek a kerítésen. Mint mondják, nincs olyan, akit ne sokkoltak volna a történtek:

Nem tehet ilyet senki. Életet nem veszünk el, főleg nem egy gyerekét. Sosem történt itt még ilyen barbár tett, mint amit ez az ember művelt. Csak remélni tudjuk, hogy a börtönben megkapja, ami neki jár

– mondta ottjártunkkor dühösen egy asszony, aki maga is két gyermeket nevel.

Plüssállatkák és gyertyák sorakoznak a kerítésen Fotó: Petőfi Népe

Úgy tudjuk, többen még mindig a tragédia hatása alatt állnak, így sok családnak még az otthonában is Hannáért égtek a gyertyák:

Én otthon is gyújtok egy gyertyát a kislányért. Láttam többször, tündéri gyerek volt, boldog kislánynak tűnt mindig. Szinte csak őt látom magam előtt

– mondta egy másik anyuka a könnyeivel küszködve. Információnk szerint a kislány tragédiája a határokon is átívelt: többen még külföldön is meggyújtottak egy gyertyát Hannáért.

A kislány feltételezett gyilkosa azóta őrizetben van. Tette után egy lakatlan házban rejtőzködött egy másik nővel, Barbarával, úgy tudni, hogy a rájuk lecsapó zsaruk mind a két embert elvitték.