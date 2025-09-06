Tűz ütött ki az ikonikus Dérynében, mindent beborítottak a lángok – fotók

Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 14:00
Két hőhatásnak kitett CO2 palackot is el kellett távolítaniuk a tűzoltóknak.
Tűz ütött ki az I. kerületi Krisztina téren lévő Déryné vendéglátóhely egyik alagsori gépészeti helyiségében szombat hajnalban - tájékoztatott Facebook-oldalán a Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 

Bejegyzésükből kiderült, hogy a helyszínre elsőként a budavári hivatásos és önkéntes tűzoltóinkat riasztották, akik légzőkészülékben megkezdték a tűz oltását, ventillátorral a füst eltávolítását, illetve az épület átvizsgálását.

Az alagsorban keletkezett tüzet egy vízsugárral a budavári hivatásos tűzoltók gyorsan eloltották, miközben két hőhatásnak kitett CO2 palackot kihoztak. A Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója szerint a lángok egy födém áttörésen keresztül átterjedtek a vendégtérre is, ahol mintegy tíz négyzetméteren meggyulladtak a berendezési tárgyak. 

A vendégtérben lévő tüzet az önkéntes tűzoltók szintén egy vízsugárral eloltották, miközben onnan is kihoztak egy a hőhatástól sérült technológiai kompozit palackot.

A tűzesethez a riasztási fokozat emelését követően még egy belvárosi hivatásos egység, a műveleti szolgálat és egy a légzőkészülékekhez szükséges cserepalackokat szállító jármű is kivonult.

A sűrű füstből az épület két lakásába is jutott a szellőzőrendszeren keresztül, az egyikből kikísért lakót a mentők megfigyelésre kórházba szállították

– olvasható a Facebook-bejegyzésben.

 

