Rejtélyes tűzeset történt, több gyerek is életét vesztette

A hatóságok közlése szerint négy, mindössze 2 és 7 évközötti lánytestvér vesztette életét egy rejtélyes tűzesetben Észak-Karolinában, miután két 12 éves lány vigyázott rájuk. Az idősebbeknek sikerült kimenekülniük a házból és segítséget tudtak hívni.

Rejtélyes tűzeset történt Fotó: rawpixel.com / Wan / Forrás: Freepik.com

A lányok, akiket Kendall, Kalani, Josie és Sophie néven azonosítottak, szombat hajnali 2 óra 30 perc körül vesztették életüket, mikor tűz ütött ki chadbourni otthonukban. Erről Shannon Blackman tűzoltóparancsnok tájékoztatta a WNCN-t - írja a New York Post.

Abban az időben a hatóságok szerint nem voltak a felnőttek otthon, de egyéb családtag jelenlétéről nem adtak tájékoztatást. A fiatalabb lányok csapdába estek, az idősebb 12 évesek segítséget hívtak. Bill Rogers, Columbus megye seriffje így nyilatkozott az ügyről:

A tűz súlyossága miatt nem lehetett biztonságosan bejutni a házba.

Nem emeltek vádat, mivel nem volt pontosan világos, hogyan keletkezett a tűz. Az áldozatok családjának megsegítésére létrehozott GoFundMe adománygyűjtő oldal már 3000 dollárt gyűjtött. Egy online megemlékezésen a lányokat úgy illették, mint akik beragyogják a teret.

Imádtak a szabadban lenni, akár a medencénél, akár a tengerparton, akár a napsütésben, és a nevetésük minden teret melegséggel töltött be

- írták.