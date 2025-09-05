Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Viktor, Lőrinc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rejtélyes tűzeset történt, több gyerek is életét vesztette

tűzeset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 21:30
rejtélygyerekhaláleset
A felnőttek nem tartózkodtak otthon.
Alexa
A szerző cikkei

A hatóságok közlése szerint négy, mindössze 2 és 7 évközötti lánytestvér vesztette életét egy rejtélyes tűzesetben Észak-Karolinában, miután két 12 éves lány vigyázott rájuk. Az idősebbeknek sikerült kimenekülniük a házból és segítséget tudtak hívni.

Rejtélyes tűzeset történt
Rejtélyes tűzeset történt Fotó: rawpixel.com / Wan / Forrás: Freepik.com

A lányok, akiket Kendall, Kalani, Josie és Sophie néven azonosítottak, szombat hajnali 2 óra 30 perc körül vesztették életüket, mikor tűz ütött ki chadbourni otthonukban. Erről Shannon Blackman tűzoltóparancsnok tájékoztatta a WNCN-t - írja a New York Post.

Abban az időben a hatóságok szerint nem voltak a felnőttek otthon, de egyéb családtag jelenlétéről nem adtak tájékoztatást. A fiatalabb lányok csapdába estek, az idősebb 12 évesek segítséget hívtak. Bill Rogers, Columbus megye seriffje így nyilatkozott az ügyről:

A tűz súlyossága miatt nem lehetett biztonságosan bejutni a házba.

Nem emeltek vádat, mivel nem volt pontosan világos, hogyan keletkezett a tűz. Az áldozatok családjának megsegítésére létrehozott GoFundMe adománygyűjtő oldal már 3000 dollárt gyűjtött. Egy online megemlékezésen a lányokat úgy illették, mint akik beragyogják a teret.

Imádtak a szabadban lenni, akár a medencénél, akár a tengerparton, akár a napsütésben, és a nevetésük minden teret melegséggel töltött be 

- írták.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu