Most érkezett: súlyos villamosbaleset történt Budapesten, mentők és tűzoltók mindenütt

Személygépkocsival ütközött a 24-es villamos Budapesten, a Soroksári úton, a járművek forgalmi akadályt képeznek - tudatta a katasztrófavédelem szombaton az MTI-vel.

Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

A baleset miatt a villamosok nem tudnak behajtani a Közvágóhíd végállomásra. A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik, a helyszínre mentőt is riasztottak.

A BKK a közösségi oldalán azt írta, hogy a 2-es és a 24-es villamos a Közvágóhíd H és a Haller utca/Soroksári út között nem közlekedik. Helyettük az 54-es, az 55-ös, a 223E és a 224-es autóbusz igénybevételét ajánlják.