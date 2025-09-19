Vigyázat! - Az online csalók új trükkel próbálják megszerezni a Messenger fiókunkat

Egyre több felhasználót ér hideg zuhanyként, amikor a megszokott ismerős profilképe helyett a Meta Setting név bukkan fel a Messengerben. Az online csalók új trükkel próbálnak adatokat és teljes fiókokat megszerezni. Az elmúlt hetekben sokan kaptak riadalmat keltő értesítéseket a Facebook Messengerben. A telefon azt jelzi, hogy ismerősük üzenetet küldött, ám amint az értesítésre kattintanak, a megszokott profil hirtelen eltűnik, helyét pedig a Meta Setting név veszi át. A furcsa váltás után egy fenyegető hangvételű szöveg fogadja a felhasználót. Az online csalók ezzel az új módszerrel támadnak, hogy adatokat és fiókokat szerezzenek meg – számolt be róla a Szoljon.hu.

Az elmúlt hetekben sokan kaptak riadalmat keltő értesítéseket a Facebook Messengerben. Fotó: mayam_studio / Shutterstock

Az üzenetben egy hivatalosnak tűnő figyelmeztetés olvasható, amely szerint mesterséges intelligencia szokatlan tevékenységet észlelt a fióknál. A szöveg IP-címek eltérésére, tiltott tartalomra vagy rosszindulatú sütikre hivatkozik, és azt állítja, hogy ha a felhasználó nem ellenőrzi a fiókját 12 órán belül, azonnal felfüggesztik. A figyelmeztetéshez linket is mellékelnek – például egy metaverifycenter.wixstudio.com címet –, amelyre kattintva a gyanútlan felhasználó közvetlenül az adathalászok csapdájába sétál.

Így vernek át a Messengerrel

A csalás egyik legveszélyesebb eleme, hogy az üzenetek ismerősök profilképe mögül érkeznek. Sokan ezért kattintanak gondolkodás nélkül, hiszen ki ne nyitná meg barátja üzenetét? Csakhogy amint az üzenetet megnyitják, a profil már nem az ismerősé, hanem a Meta Settingé. Van, aki még így is rákattint a mellékelt linkre, ezzel azonban saját fiókját és személyes adatait adja át a csalóknak, vagy elveszíti a fiókja felett az irányítást, esetleg felfüggesztik a hozzáférését. A visszaszerzés ilyenkor rendkívül hosszadalmas procedúra, komoly utánajárást igényel, és még így sem biztos, hogy sikerül.

A SZOLJON egyik olvasói beszámolója szerint az elmúlt héten két ismerősétől is kapott ilyen üzenetet. Az egyikükkel napi szinten, a másikkal ritkábban, de szokott beszélgetni, így nem volt gyanús a tőlük érkező üzenet. Amint azonban rákattintott a küldőre, azonnal eltűnt az arcképük, és egy fogaskerékre váltott. Az üzenet mindkét esetben azonos volt, és egy ellenőrző linkre terelte volna a felhasználót, figyelmeztetve, hogy ha nem teszi meg a lépést, 12 óra elteltével felfüggesztik a fiókját. Ő nem kattintott rá, és a fiókja még napokkal később is zavartalanul működött.