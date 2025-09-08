Rendkívüli bejelentést tett a Facebook: rettenetes változás jön, ez már elkerülhetetlen

Visszahozzák a Facebookra a Bökés (Poke) funkciót, ami sokakat idegesített, ezért kapott is egyből egy korlátozást. Nehéz magyarázatot találni rá, hogy mégis mi szükségünk van erre...
A "bökéssel" úgy tudjuk felhívni magunkra valamely ismerősünk figyelmét, hogy nem írtunk neki üzenetet. Bár ez az opció ma is rendelkezésre áll, az app átalakítása során teljesen eltűnt szem elől, a legtöbben már el is felejtették ennek létezését. Most azonban a mobilos verzióban ismét előkelő helyen szerepel ez a funkció, nem mindenki legnagyobb örömére.
Annak elkerülése érdekében, hogy rommá idegesíthessen valamely ismerősünk, a Facebook úgy döntött, 24 órán belül csak egyszer lehet alkalmazni a "bökést".
Ha az ismerősünk adatlapjára megyünk, a mutatóujj ikont kell keresni az "Ismerősök" és "Üzenet" gomb mellett. A működése egyébként olyan, mint régen: ha megnyomjuk a gombot, áldozatunk értesítést kap erről, és megjelenik nála a "visszabökés" lehetősége.
Mindeközben a Messengeren, okostelefonon legalábbis, megjelent annak a lehetősége, hogy kitűzzünk beszélgetéseket. Ezt azt jelenti, hogy ha valakivel sokat társalgunk, vagy szeretnénk a lehető leghamarabb megtalálni, akkor a beszélgetés felül rögzíthető. Miként tudjuk ezt megtenni? A chatlistában hosszan tartsuk nyomva a kiválasztott beszélgetést, majd a felugró menüből válasszuk ki a "Rögzítés fent" opciót, és máris felül fog megjelenni az adott chat.
