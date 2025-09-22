Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Móric névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagy a baj: rohantak a mentők, szörnyű karambol történt a X. kerületben

Baleset-infó
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 09:39
ütközésX. kerület
A Kőbányai úton történt a baleset.

Hétfőn reggel súlyos közlekedési baleset történt Budapest X. kerületében, a Kőbányai út és a Mázsa utca kereszteződésének közelében. Két személyautó ütközött össze, a helyszínre mentők és a fővárosi hivatásos tűzoltók is kivonultak.

X kerület
Már végzik a mentést az X kerületben.
Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

A hatalmas erejű ütközés következtében az érintett útszakaszon jelentős forgalmi akadály alakult ki. A tűzoltók megkezdték a műszaki mentést, míg a mentők a sérültek ellátásáról gondoskodtak, írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Nem ez volt az egyetlen baleset a hét első napján: országszerte több közúti szerencsétlenségről érkeztek hírek. A Csörnyeföld és Murarátka közötti úton egy autó árokba borult és a tetejére fordult, az 1-es főúton pedig egy jármű letért az útról és fának csapódott. Emellett az M8-as autópályán egy motoros szenvedett balesetet Kisapostagnál, az M0-s déli szakaszán pedig több autó ütközött össze a Ráckevei-híd közelében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu