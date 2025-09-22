Nagy a baj: rohantak a mentők, szörnyű karambol történt a X. kerületben

Hétfőn reggel súlyos közlekedési baleset történt Budapest X. kerületében, a Kőbányai út és a Mázsa utca kereszteződésének közelében. Két személyautó ütközött össze, a helyszínre mentők és a fővárosi hivatásos tűzoltók is kivonultak.

Már végzik a mentést az X kerületben.

Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

A hatalmas erejű ütközés következtében az érintett útszakaszon jelentős forgalmi akadály alakult ki. A tűzoltók megkezdték a műszaki mentést, míg a mentők a sérültek ellátásáról gondoskodtak, írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Nem ez volt az egyetlen baleset a hét első napján: országszerte több közúti szerencsétlenségről érkeztek hírek. A Csörnyeföld és Murarátka közötti úton egy autó árokba borult és a tetejére fordult, az 1-es főúton pedig egy jármű letért az útról és fának csapódott. Emellett az M8-as autópályán egy motoros szenvedett balesetet Kisapostagnál, az M0-s déli szakaszán pedig több autó ütközött össze a Ráckevei-híd közelében.