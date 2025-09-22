Hétfő reggel elesett a Fiumei út, mentők és tűzoltók a helyszínen

Karambolozott két személygépkocsi Budapest VIII. kerületében, a Fiumei úton, az Alföldi utcánál. A balesetnél a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszt félpályán lezárták, váltakozó irányban halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.
