Hétfő reggel elesett a Fiumei út, mentők és tűzoltók a helyszínen

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 07:40
KatasztrófavédelemFiumei útbaleset
Összeütközött két autó a főváros VIII. kerületében. A Fiumei út egy szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani.
K. C.
Karambolozott két személygépkocsi Budapest VIII. kerületében, a Fiumei úton, az Alföldi utcánál. A balesetnél a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszt félpályán lezárták, váltakozó irányban halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem

