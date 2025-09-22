Tragikus balesettel indult a hétfő, itt vannak a drámai részletek

Kamion és motorkerékpár karambolozott az M8-as autópálya Baracs felé vezető oldalán, Kisapostag közelében, a 6-os főúti lehajtónál. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.

Mindeközben pedig letért az útról és fának csapódott egy személyautó az 1-es főúton, Bicske közelében, a 27. és a 28. kilométer között. A járműben egy ember utazott, ki tudott szállni, hozzá mentők érkeztek a helyszínre. A műszaki mentést végző bicskei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit.







