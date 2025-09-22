"Ismerni őt annyit jelentett, mint szeretni őt" – egy banális balesetbe halt bele a kétgyermekes édesanya

Belehalt az allergiájába egy wisconsini tanárnő, miután megcsípte egy méh az ajkát. A 39 éves Mindy Ramberg, a hammondi St. Croix Central ötödik osztályos nevelőjének és edzőjének családja elmondta, hogy a kétgyermekes anyuka szeptember 16-án, kedden hunyt el, három nappal allergiás reakciója után.
Mindy számtalan diák és kolléga életét érintette meg
– áll a tanárnő nekrológjában.
A nő hátrahagyta halálával férjét és két gyermekét.
Mindy nővére, Tina Karsten létrehozott egy adománygyűjtő oldalt, hogy segítsen testvére férjének a temetési költségekben és támogassa a lányok jövőjét.
„Mindy mindent jelentett – elkötelezett feleség, szerető anya, szeretett lány, testvér, unokahúg, nagynéni, tanár, sportoló, szomszéd és barát volt. Ismerni őt annyit jelentett, mint szeretni őt, és ez volt a legnagyobb ajándéka számunkra. Amint gyászoljunk, egyben összefogunk Scott és a lányok mellett is” – áll az oldalon.
