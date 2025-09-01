Megbénult a forgalom a magyar főúton, a mentők már a helyszínen

Út szélén veszteglő járműnek állt meg segíteni egy másik autó, ebbe hajtott bele azután még két jármű a 74-es főút 45-ös kilométerénél. Az ütközéstől egy autó az árokba borult és az oldalán állt meg. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A helyszínre mentők is érkeztek. A főút érintett szakaszán forgalomkorlátozás van érvényben - írja a Katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.