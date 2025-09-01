Nagy a baj a 21-es főúton, mentők és tűzoltók mindenütt

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 15:22
Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.
Lesodródott az útról, árokba hajtott és ott az oldalára borulva állt meg egy személykocsi a 21-es főúton, Lőrinci határában. A 8-9-es kilométer között történt balesethez a hatvani hivatásos tűzoltókat riasztották. A raj áramtalanította az autót, és a sofőrt feszítővágó segítségével kiszabadították, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.


 

 

