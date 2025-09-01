Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
Brutális baleset a 86-os főúton, teljes az útzár

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 16:55
Egy ember a tűzoltók szabadítottak ki a kocsijából.

A 86-os főút 5–6-os kilométere között, Belsősárd térségében rohant egymásba egy személyautó és egy alkatrészeket szállító kamion. A kocsiba egy ember beszorult, akit a lenti hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadítanak ki. A raj a jármű áramtalanítását is elvégezte. A baleset miatt a főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

