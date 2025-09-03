Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
A mentők már a helyszínen, nagy a baj a 3814-es úton

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 07:35
mentő szolgálatárokba sodródott
Árokba sodródott egy autó.

Árokba sodródott egy személyautó a 3814-es úton, Tiszacsermely közelében, a településhez tartozó Határszélnél. A cigándi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, amelyben egy ember utazott. Ő ki tudott szállni, de a mentőket is riasztották a balesethez - írja a katasztrofavedelem.hu.

 

