A mentők már a helyszínen, nagy a baj a 3814-es úton

Árokba sodródott egy személyautó a 3814-es úton, Tiszacsermely közelében, a településhez tartozó Határszélnél. A cigándi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, amelyben egy ember utazott. Ő ki tudott szállni, de a mentőket is riasztották a balesethez - írja a katasztrofavedelem.hu.
