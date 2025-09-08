Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Közleményt adott ki a MÁV a mozgó vonatból kiugró kisfiú esete kapcsán

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 20:10 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 08. 20:11
Közösségi oldalán reagáltak az incidensre.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, félelmetes jelentek játszódtak le a MÁV taktaharkányi vonalán közlekedő vonaton, hétfő délelőtt. A mozgásban lévő járat ablakából ugyanis kiugrott egy 10 év körüli gyerek. A helyszínre a mentőhelikoptert is riasztani kellett.

Úgy tudni, a fiú azért ugrott ki az ablakon, mert nem volt érvényes menetjegye. Az eset kapcsán most megszólalt a MÁV, akik a közleményükben kifejtették, a balesetet követően a jegyvizsgáló és a vonaton szolgálatot teljesítő vasútőr azonnal a kisfiú segítségére sietett, és megkezdték az elsősegélynyújtást, amíg a mentők megérkeztek. Az eset kivizsgálását a rendőrség megkezdte, a pontos körülmények egyelőre nem ismertek.

A történtek kapcsán a vasúttársaság cáfolta azokat a híreszteléseket, miszerint a kisfiú a jegyellenőrzés elől menekült volna kiugrással. A MÁV emlékeztetett arra, hogy 14 év alatti utasok – így a balesetet szenvedett kisfiú is – díjmentesen utazhatnak a társaság járatain. A sérült gyermek állapotáról egyelőre nem közöltek újabb információt - írja a nool.hu a MÁV közleménye alapján.

 

