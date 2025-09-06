Most jött a rendkívüli hír: leszakadt egy szupermarket mennyezete, két ember súlyosan megsérült

Két ember súlyosan megsérült, amikor Németország nyugati részén leszakadt egy szupermarket mennyezetének egy része.

A rendőrség közölte, hogy a svájci határ közelében fekvő Lauchringenben két másik ember könnyebb sérüléseket szenvedett. A helyszínre mentőhelikoptert küldtek.

A baleset oka egyelőre ismeretlen.

A szupermarket még nyitva volt a baleset idején, este háromnegyed hatkor. Nem tudni, hány vásárló tartózkodott az üzletben.