Újabb megdöbbentő feltételezések Madeleine McCann eltűnésével kapcsolatban: lehet, hogy bűnszervezet rabolta el a kislányt?

A nyomozók attól tartanak, hogy a kislányt egy hírhedt pedofil hálózat rendelte meg, amely kapcsolatban állhat a belga sorozatgyilkos és gyermekmolesztáló Marc Dutroux-val. Egy volt belga igazságügyi miniszter szerint a kislány elrablása egy szervezett emberkereskedő banda műve lehetett. Madeleine McCann hároméves volt, amikor 2007 májusában eltűnt a portugáliai Praia da Luz üdülőhelyen, három nappal azután, hogy a belga rendőrség figyelmeztetést adott ki az európai hatóságoknak: információik szerint egy pedofil csoport megrendelést adott egy kisgyermek elrablására – írja a The Sun.

A hatóságok szerint Madeleine McCann akár „megrendelésre” is áldozattá válhatott. Fotó: AFP / AFP

Marc Verwilghen, aki három évig volt Belgium igazságügyi minisztere és vezette a Dutroux elleni vizsgálatot, elmondta, hogy bár soha nem látott betekintést a Madeleine-ügy aktáiba, az eset azonnal deja vu érzést keltett benne, mert emlékeztette Dutroux-ra. Szerinte teljesen lehetséges, hogy Madeleine-t „megrendelésre” rabolták el, és a belga rendőrség által küldött riasztást nagyon komolyan kellett volna venni. Hozzátette, hogy a Dutroux elleni nyomozás során felmerült a pedofil hálózatok létezésének gyanúja Belgiumban, de a vizsgálatot nem tudták befejezni, mert kizárólag Dutroux-ra összpontosítottak, és őt magányos elkövetőként kezelték. Verwilghen szerint a gyermekrablásokhoz szervezettség és több ember összehangolt munkája szükséges, és a Dutroux-ügy egyértelműen megmutatta, hogy ilyen hálózatok valóban léteztek Európában.

Marc Dutroux az 1990-es években rabolt el, erőszakolt meg és gyilkolt meg fiatal lányokat Belgiumban. 1996-ban tartóztatták le, majd 2004-ben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték. Dutroux ismert volt arról, hogy gyermekeket adott el külföldre szexrabszolgaságba, és a bűncselekményeket nem egyedül, hanem felesége és más bűntársak segítségével követte el. Két áldozata éhen halt a hangszigetelt pincéjében, miután Dutroux autólopás miatt börtönbe került. A férfi ma 68 éves, és szabadulás előtt áll.

A pedofil Christian Brueckner jelenleg szintén szabadlábra kerülhet. A német hatóságok szerint komoly esély van arra, hogy Madeleine-t nem egy magányos elkövető rabolta el, hanem egy szervezett csoport. Egy németországi nyomozáshoz közel álló forrás szerint a belga riasztásban szereplő információkat komolyan veszik, és úgy vélik, nem reális, hogy az elkövető egyedül cselekedett volna, mert annak nem lett volna értelme. Ennek ellenére a vizsgálat hivatalosan továbbra is kizárólag Brueckner szerepére összpontosít, és nem terjed ki a szélesebb pedofil hálózatokra, mivel az túl sok új hatóság bevonását igényelné.