Pedofilbotrány Újbudán: Vádat emeltek az óvodai pedofil ellen

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és fegyházbüntetést indítványoz egy 28 éves óvodai alkalmazottal szemben, aki a vád szerint két kiskorú sérelmére is szexuális bűncselekményt követett el – derült ki az ügyészség közleményéből. A férfi óvodapedagógiai asszisztensként dolgozott egy budapesti óvodában, ahol feladatai közé tartozott a három és hét év közötti gyermekek foglalkoztatása, beszélgetés velük, közös játék, az étkeztetés, a napi életvitelük segítése, valamint szükség esetén a délutáni felügyeletük – írja a Mandiner.

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és fegyházbüntetést indítványoz a 28 éves pedofil ellen Fotó: Wesley Tingey / Unsplash (Illusztráció)

A vádlott a feladatainak ellátása során – visszaélve a felügyeleti jogkörével – több fiúgyermekkel szorosabb kapcsolatot alakított ki, és alkalmanként a munkaköre által nem indokoltan is megérintette őket. A férfi a 2022–2023-as években két gyermeket is szexuálisan molesztált ruhán keresztül. Az ügyészség kétrendbeli, tizenkettedik életévét be nem töltött, az elkövető felügyelete alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével vádolta meg.

A főügyészség súlyos fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt, azzal, hogy a bíróság állapítsa meg, a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra, valamint tiltsa el a férfit véglegesen minden, kiskorúakat érintő foglalkozástól. A közlemény emlékeztetett arra is, hogy a vádlott korábban letartóztatásban volt, később azonban – az ügyészi indítvány ellenére – nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyeletbe került.

Az önkormányzatíg nyúlhat a pedofilügy

A Magyar Nemzet felidézte, hogy a nyomozás bejelentés alapján 2024. február 23-án indult meg. A gyanúsítottat a rendőrök őrizetbe vették, a bíróság letartóztatásba helyezte, majd 2024. december 3-án bűnügyi felügyeletbe került. A lap szerint a botrány szálai egészen a baloldali vezetésű újbudai önkormányzatig érhetnek. Zajlik ugyanis a pedofilügytől egy elkülönített eljárás, amelyben az is tisztázódhat, hogy a botrányban van-e bármilyen érintettsége a Demokratikus Koalíció (DK) vezetésű önkormányzatnak.