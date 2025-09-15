Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Enikő, Melitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Madeleine McCann lehetséges gyilkosa pár napon belül szabadul

Madeleine McCann eltűnése
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 11:50
Madeleine-ügyMadeleine McCann
Még mindig rejtély, mi is történt Praia de Luzban. A Madeleine McCann gyilkosságával gyanúsított férfi nem hajlandó együttműködni a hatóságokkal.
CJA
A szerző cikkei

Christian Brueckner, akit Madeleine McCann eltűnése ügyében gyanusított, nem hajlandó együttműködni a rendőrséggel. A 48 éves férfit néhány nap múlva engedik szabadon, miután letöltötte büntetését egy másik bűncselekménye miatt.

Madeleine McCann lehetséges gyilkosa szabadulhat
Madeleine McCann lehetséges gyilkosa szabadulhat
Fotó: AFP / AFP

Bruecknert még nem vádolták meg Madeleine McCann eltűnésével kapcsolatban, és tagadja, hogy bármi köze lenne a Portugália, Praia de Luzban történt eseményekhez.

A Met Police elmondta, hogy a hatóságokon keresztül megpróbálták kihallgatni a német férfit, de a szenior nyomozó, Mark Cranwell elmondta, hogy a férfi nem volt hajlandó ezt engedélyezni. Hozzátették, nem ez az egyetlen nyom, amely mentén a nyomozás folyik.

A rendőrség sok éven át együttműködött a német és portugál hatóságokkal, hogy fényt derítsenek arra, mi is történt 2007. május 3-án Praia de Luzban.

A Madeleine Mccann ügy nyomozója elmondta

Megerősíthetjük, hogy ez a személy továbbra is gyanúsítottként szerepel a Metropolitan Police saját nyomozásában. Kérelmeztük a német gyanúsított kihallgatását, de jogi okokból ez csak egy hivatalos nemzetközi jóváhagyás útján történhet meg. A gyanúsított ezt megtagadta. Mindenek ellenére folytatjuk a nyomozás minden lehetséges irányvonalát.

A nyomozó hozzátette, hogy amíg a kutatás folyik, sajnos nem tudnak többet megosztani. 

Bruecknert gyanúsítottként tartják nyilván, miután 2000 és 2017 között az Algarve régió Praia da Luz környékén tartózkodott. 2005-ben Portugáliában ítélték el egy 72 éves nő megerőszakolásáért - írja a Metro

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu