Madeleine McCann lehetséges gyilkosa pár napon belül szabadul

Christian Brueckner, akit Madeleine McCann eltűnése ügyében gyanusított, nem hajlandó együttműködni a rendőrséggel. A 48 éves férfit néhány nap múlva engedik szabadon, miután letöltötte büntetését egy másik bűncselekménye miatt.

Madeleine McCann lehetséges gyilkosa szabadulhat

Fotó: AFP / AFP

Bruecknert még nem vádolták meg Madeleine McCann eltűnésével kapcsolatban, és tagadja, hogy bármi köze lenne a Portugália, Praia de Luzban történt eseményekhez.

A Met Police elmondta, hogy a hatóságokon keresztül megpróbálták kihallgatni a német férfit, de a szenior nyomozó, Mark Cranwell elmondta, hogy a férfi nem volt hajlandó ezt engedélyezni. Hozzátették, nem ez az egyetlen nyom, amely mentén a nyomozás folyik.

A rendőrség sok éven át együttműködött a német és portugál hatóságokkal, hogy fényt derítsenek arra, mi is történt 2007. május 3-án Praia de Luzban.

A Madeleine Mccann ügy nyomozója elmondta

Megerősíthetjük, hogy ez a személy továbbra is gyanúsítottként szerepel a Metropolitan Police saját nyomozásában. Kérelmeztük a német gyanúsított kihallgatását, de jogi okokból ez csak egy hivatalos nemzetközi jóváhagyás útján történhet meg. A gyanúsított ezt megtagadta. Mindenek ellenére folytatjuk a nyomozás minden lehetséges irányvonalát.

A nyomozó hozzátette, hogy amíg a kutatás folyik, sajnos nem tudnak többet megosztani.

Bruecknert gyanúsítottként tartják nyilván, miután 2000 és 2017 között az Algarve régió Praia da Luz környékén tartózkodott. 2005-ben Portugáliában ítélték el egy 72 éves nő megerőszakolásáért - írja a Metro