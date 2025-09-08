Váratlan fordulat a Madeleine McCann-ügyben: egy nő is a gyanúsítottak között

Több, mint 17 évvel ezelőtt, az akkor hároméves Madeleine McCann eltűnt a portugáliai Praia da Luz üdülőfaluból. Az eset óta folyamatos a nyomozás, és időről időre új elméletek látnak napvilágot.

A Madeleine McCann-ügy máig megoldatlan / Fotó: AFP / AFP

Madeleine McCann- ügynek még messze nincs vége

Az egyik feltételezés szerint Maddie felébredhetett, kisétált az apartmanból, majd közlekedési baleset áldozata lett. A portugál sajtó tavaly hozta nyilvánosságra, hogy évekkel korábban egy német nőt is kihallgattak az ügyben. A Sky News nemrég megtalálta az asszonyt, aki állítja, hogy soha nem tudta, hogy a rendőrség gyanúsítottként tekintett rá.

A nő az eltűnés estéjén egy tengerparti étteremben dolgozott, és csak este fél 11 körül ért haza. Párja – az Ocean Club séfje, aki aznap a McCann családnak is főzött – ekkor már otthon várta. Elmondása szerint nem hallott semmiféle balesetről aznap este.

Lakásukat kétszer is átkutatta a rendőrség. Másodszor annyira felháborodott, amikor a nyomozók a fagyasztó kiürítését kérték, hogy gúnyosan visszakérdezett:

Komolyan azt hiszik, feldaraboltam a kislányt, és betettem a hűtőbe?

- idézi a nő szavait a life.hu.

Később a német rendőrség is megkereste, többször telefonon, sőt a portugál SIM-kártyáját is át kellett adnia. Azokat a híreket azonban, hogy bérelt autóval közlekedett, határozottan cáfolta, miszerint autója sem volt akkoriban. Madeleine szülei sosem fogadták el a baleset-elméletet. Kate McCann 2011-es könyvében hangsúlyozta, hogy életszerűtlen, hogy egy hároméves egyedül kijutott volna a lakásból, majd mindent visszazárt maga után.

A nyomozás középpontjában ma is a német Christian Brückner áll, aki korábban szexuális erőszak miatt került börtönbe. Bár vádat nem emeltek ellene, ő az egyetlen hivatalosan megnevezett gyanúsított. Az ügy felderítésén továbbra is együtt dolgoznak a brit, portugál és német hatóságok.