"Részt vettem Madeleine McCann keresésében: nem volt okunk örülni"

Amikor a közelmúltban bejelentették, hogy újabb nagyszabású keresést rendeltek el a hatóságok, ismét felcsillant a remény, hogy talán újabb előrelépés történik Madeleine McCann eltűnése ügyében. Mint ismert, a brit kislánynak még 2007-ben veszett nyoma a portugáliai Praia da Luz üdülőhelyen, ahol a családjával nyaralt. Sokáig semmit sem lehetett arról tudni, mi történt vele, a hatóságok egy helyben toporogtak. Aztán a rendőrség látókörébe került Christian Brueckner, aki jelenleg is hétéves büntetését tölti egy idős nő megerőszakolásáért. Sajnos azonban jelenleg még nincs elég bizonyíték Brueckner ellen, így noha sejthető, hogy ő végzett Maddie-vel, bíróság elé még nem lehet állítani.

Egy résztvevő számolt be arról, hogy zajlott Madeleine McCann keresése Fotó: AFP

Így zajlott Madeleine McCann keresése

Német és portugál csapatok keresték Maddie McCann holttestét ott, ahol a kislány eltűnt 18 évvel ezelőtt. Az egyik résztvevő a Mirrornak számolt be arról, milyen volt ott lenni a helyszínen, és részt venni az akcióban.

"Három napig álltunk a szélfútta tájon, kétségbeesve kutatva bármilyen jel után, ami segít megoldani Madeleine McCann régóta húzódó rejtélyét. A német tisztek csákányokkal, ásókkal, hi-tech radarokkal és láncfűrészekkel felfegyverkezve fájdalmas keresést folytattak a nyomok után, amik megoldhatják az ügyet.

Láttuk, hogy több doboz földet visznek el, egy autóba való gyerekülést, és fehér zsákokat, melyeknek tartalma nem ismert.

Aztán mindennek vége lett. Amilyen gyorsan megérkeztek a német és portugál keresőcsapatok, olyan gyorsan el is tűntek egy szívélyes kézfogást és némi tapsot követően" – idézte fel a résztvevő, hozzátéve: nem sok okuk volt ünneplésre.

A cikk megjegyzi: az előző keresésekhez hasonlóan most is a várakozás ideje jött el: a hatóságok ugyanis most vizsgálják meg, amiket találtak, és igyekeznek eldönteni, hogy ezeknek a dolgoknak lehet-e közük az ügyhöz. Sajnos amiben mindenki reménykedett, hogy Madeleine McCann holtteste előkerül, nem történt meg...