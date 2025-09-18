Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Rendőrségi riasztás: Halálos lövöldözés tört ki egy parkban!

London
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 12:09
parklövöldözés
Az eset kivizsgálás alatt van jelenleg.
Amy Mans
A szerző cikkei

Őrület: tragikus kimenetelű lövöldözés történt a londoni Hackney kerületben, a Clissold Parkban szerdán. Az incidensben egy férfi életét vesztette, egy nő pedig megsérült.

alt=A parkban kitört lövöldözés rázta meg London utcáit
A parkban kitört lövöldözés híre megrázta a londoniakat (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

A lövöldözés sokkolta a környékbelieket

A rendőrséghez 19:06-kor érkezett bejelentés a lövésekről, a hatóság nagy erőkkel vonult a helyszínre – számolt be róla a The Guardian. A negyvenes éveiben járó férfit súlyos lőtt sebekkel szállították kórházba, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. A hasonló korú nőt a mentők és a légimentők a helyszínen látták el, majd kórházba szállították, jelenleg is ott kezelik.

A nyomozás során a rendőrök egy fegyvert is találtak a parkban. Az eddigi információk szerint az áldozat és a sérült ismerte egymást, és az eset elszigeteltnek tűnik, ezért a lakosság nincs közvetlen veszélyben.

A környéket lezárták, fokozott rendőri jelenlét van érvényben. Hackney polgármestere, Caroline Woodley közösségi oldalán fejezte ki részvétét, és megköszönte a mentőszolgálatok gyors reagálását.

Az elmúlt hetekben Németországban is történt hasonló eset – írja az Origo. 

 

 

 

