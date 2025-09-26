Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
"Folyt belőle a vér" - Kitálalt a bolt tulajdonosa: Így verték meg Horváth Ákos színészt a rablók

Horváth Ákos
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 19:40 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 26. 19:41
Szombathelyszínművész
Szerinte akkora ütést kapott, hogy elájult.

A Bors korábban beszámolt arról, hogy Horváth Ákos, az elismert színész próbálta rablók útját állni Szombathelyen, de súlyos sérüléseivel és kórházba került. Most teljes részletességgel mesélt a szemtanú, a bolt tulajdonosa a szörnyű délutánról.

Fotó: Police.hu

Szeptember 25-én, délután rablás történt egy Szombathelyi élelmiszerboltban, ahol a boltvezető bár tetten érte az elkövetőket, de megállítani már nem tudta őket. Ekkor próbált közbelépni Horváth Ákos színművész, aki ugyan segíteni próbált a boltosnak, végül súlyos sérüléseket szenvedett, többek között az arcán is. A bolt tulajdonosa, Fürdősné Bodorkós Melinda így emlékszik vissza a történtekre:

A művész úr törzsvásárló nálunk, és éppen itt volt, amikor történt az incidens. Két férfi próbált meg elvinni tőlünk egy kétdecis whiskey-t, illetve több dezodort. Észrevettük őket, de amíg az egyikük visszaadta az italt, a másik férfi tagadta, hogy lopott volna. Telefonáltunk a rendőrségnek, mire elkezdett lökdösni minket, miközben próbáltuk visszatartani. Ákos mondta neki, hogy ne balhézzon, erre úgy bepöccent a férfi, hogy nekiesett a színésznek. Ütni próbált, Ákos védekezett, közben kilökték egymást a bolt elé. A művész úr próbálta a támadót nyugtatni, és amikor megfordult, hogy visszajön a boltba, olyan ütést kapott az arcára, hogy szerintem el is ájult, arccal előre a földre esett. A férfi még ekkor sem hagyta abba, üvöltözött, fenyegetőzött, meg is rúgta Ákost. Biztos, hogy nem volt tiszta, teljesen bevadult.

A nő úgy emlékszik vissza, hogy a rablás és a színművész bántalmazása nagyon gyorsan történt, mindössze 8-10 percnek érzékelte.

Ákos magához tért, nekidőlt a bolt falának, folyt belőle a vér. Mentő vitte kórházba, ahol összevarrták a száját. Állítólag az arccsontja és az orra is eltörhetett, de este már találkoztam vele a rendőrségen a kihallgatáson, amelyen a biztonsági kamera felvételeit is kérték. Ezúton is köszönjük Horváth Ákosnak, hogy megpróbált segíteni nekünk. Szomorú, hogy egy ilyen eset bárhol megtörténhet, és a tapasztalataim szerint harminc emberből jó, ha egy segít, ha egy lopásnál megpróbálunk számon kérni valakit 

- tette hozzá.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
