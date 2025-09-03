Nagy erőkkel zajlik a keresés, ismét nyoma veszett egy fiatal lánynak

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó B. Erika Vivien ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 16 éves lány szeptember 1-jén 7 órakor Dunaharasztiról indult el egy budapesti iskolába, azóta ismeretlen helyen tartózkodik, az otthonába nem ment vissza. Mivel a felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre, a rendőrök elrendelték a lány körözését.
A személyleírás szerint Erika Vivien nagyjából 160 centiméter magas, vékony testalkatú, barna szemű, festett vöröses, vállig érő hajú. Eltűnésekor fehér rövidujjú blúzt, fekete rövid szoknyát, fekete szandált és csillámos harisnyát viselt.
A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a lány jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2898 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöld számán, vagy a 112 központi segélyhívón.
A lány fényképét IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.