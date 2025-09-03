Nagy erőkkel zajlik a keresés, ismét nyoma veszett egy fiatal lánynak

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó B. Erika Vivien ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 16 éves lány szeptember 1-jén 7 órakor Dunaharasztiról indult el egy budapesti iskolába, azóta ismeretlen helyen tartózkodik, az otthonába nem ment vissza. Mivel a felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre, a rendőrök elrendelték a lány körözését.

Fiatal lánynak veszett nyoma, elrendelték a körözését / Fotó: Police.hu

A személyleírás szerint Erika Vivien nagyjából 160 centiméter magas, vékony testalkatú, barna szemű, festett vöröses, vállig érő hajú. Eltűnésekor fehér rövidujjú blúzt, fekete rövid szoknyát, fekete szandált és csillámos harisnyát viselt.

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a lány jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2898 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöld számán, vagy a 112 központi segélyhívón.

A lány fényképét IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

