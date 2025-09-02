Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
"Jusson a pokol tüzére az aljas féreg!" - Körözik a megölt kislány nevelőapját, népharag zúdult rá

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 09:40
Hajtóvadászatot indított a rendőrség a meggyilkolt, 22 hónapos gyermek nevelőapja ellen. A kis Hanna Adriennt a férfire bízta az édesanyja, mielőtt dolgozni ment. Mire a nő hazaért, nem találta otthon gyermekét. A miskei kislányt ezrek gyászolják.
Bors
A szerző cikkei

Bestiális kegyetlenséggel végzett gyilkosa azzal a kislánnyal, akinek a holttestét rongyokba csavarva, gallyak között, egy kereszt mellett találták meg szeptember 1-jén, késő éjjel. A 22 hónapos Hanna Adriennre a nevelőapja vigyázott, míg az édesanyja dolgozott. Amikor a fiatal nő hazaért, azt tapasztalta, hogy a férfit, J. Dávidot és a gyermekét is hiába szólítgatja. Bejelentette a rendőrségen az eltűnésüket, majd hamarosan kutyákkal és drónokkal kezdték őket keresni. A miskei kislányt egy ország gyászolja.

A miskei kislányt holtan találták meg  Fotó: baon 

A gyermek felkutatásában több százan vettek részt. Egyikük a Borsnak elmondta: elterjedt a szóbeszéd, hogy a férfi az egyenruhások elől sötétedéskor elbújt a kukoricásban. A rendőrök azonban hiába próbálták ott megtalálni, reggelre pedig teljesen nyoma veszett.

A Borsnak a keresésben részt vevő egyik férfi felesége drámai részleteket árult el a kislány megtalálásáról. Elmondta: a gyermekre az égető mögött, a lőtér melletti kereszt mellett találtak rá, oda rejtették a testét rongyokba csavarva. A kis Hanna testére a kutyás egységek találtak rá. A rendőrség természetesen azonnal lezárta a környéket, senkit nem engedtek oda. A falubeliek a beszámolók alapján már akkor sejtették, ki lehet a felelős a lányka haláláért. A miskei gyermekgyilkosság megrázta a környéket.

A miskei kislány nevelőapját keresi a rendőrség

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a férfi ellen kiadta az elfogatóparancsot. A tragédia híre megrázta az országot. A közösségi oldalakat elárasztották a felháborodott hangvételű hozzászólások. Egyesek kinyilvánították: a férfi jobban jár, ha a rendőrök találják meg, mint ha egy felháborodott állampolgár.

- Jusson a pokol tűzére az aljas féreg! - fogalmazott a helybéli.

- Bűnhődnie kell! - tette hozzá egy másik hozzászóló.

Hannának van egy idősebb fiútestvére, akinek szörnyű érzés lesz, ha elmondják neki, hogy a kishúga nincs többé.

Egyesek tudni vélik, hogy a 25 éves férfi, akit köröznek, korábban is agresszív volt a gyerekekkel. 

A feltételezett tettes körözése ide kattintva érhető el. A hatóságok kérik, hogy aki felismeri a képen látható férfit, az azonnal értesítse a rendőrséget, vagy hívja a 112-es segélyhívót.

 

