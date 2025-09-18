Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Két tűzoltó is a helyszínre rohant: hatalmas lakásrobbanás rázta meg a környéket Brassóban!

robbanás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 15:50
környéktűz
A helyszínre kiérkező tűzoltóknak hamar sikerült eloltani a tüzet.
Amy Mans
A szerző cikkei

Csütörtök délután lakásrobbanás rázta meg Brassó egyik lakását, amelyet röviddel ezután tűz követett. Az incidens során egy nő égési sérüléseket szenvedett, és kórházba szállították – számolt be a News.ro.

alt=Hatalmas lakásrobbanás rázta meg a brassói környéket, ami után tűz is keletkezett
Hatalmas lakásrobbanás rázta meg a brassói környéket, ami után tűz is keletkezett / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A lakásrobbanás után megfékezték a tüzet

A Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a robbanás nagyjából 13:30-kor történt. A helyszínre két tűzoltóautó érkezett, amelyek vízzel és habbal oltották a lángokat, valamint egy magasból mentő jármű és egy SMURD-rohammentő is bevetésre került. A tüzet rövid időn belül sikerült megfékezni.

A sérült nőt a mentők a helyszínen ellátták, eszméleténél volt, majd további kezelés céljából kórházba vitték – közölte a Maszol.

 

