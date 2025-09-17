Autómosóból menekültek az emberek, mindent ellepet a füst meg a tűz

Kigyulladt egy fatüzelésű kazán és annak környezete Békéscsabán, az Orosházi úton, egy autómosónál. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói két vízsugárral körülhatárolták, eloltották a lángokat. A két részből álló épületben a tűz nem terjedt tovább, csak füsttel telt meg az épület. A raj megbontotta a szendvicspanel oldalfalat, izzások után kutatva - írja a Katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.