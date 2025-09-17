Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
Autómosóból menekültek az emberek, mindent ellepet a füst meg a tűz

Katasztrófavédelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 08:10
Az Orosházi úton volt szükség tűzoltói beavatkozásra.
Kigyulladt egy fatüzelésű kazán és annak környezete Békéscsabán, az Orosházi úton, egy autómosónál. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói két vízsugárral körülhatárolták, eloltották a lángokat. A két részből álló épületben a tűz nem terjedt tovább, csak füsttel telt meg az épület. A raj megbontotta a szendvicspanel oldalfalat, izzások után kutatva - írja a Katasztrófavédelem. 

