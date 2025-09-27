Most jött a felfoghatatlan hír: óriásit hibázott a kórház, 6 kisgyermek is meghalt

Nicusor Dan román államfő azonnal vizsgálatot rendelt el az Iasi-i Szent Mária Gyermekkórházban, miután az intenzíven hirtelen kilenc gyermek közül hat életét vesztette. Mint kiderült, a tragédiát egy Serretia marcescens nevű baktérium okozta, amely egészséges embereknél ritkán okoz problémát, azonban egy legyengült immunrendszerű, kórházi kezelés alatt álló betegnél súlyos gondokat okozhat. A legrosszabb pedig: a kórháznak nagy része van abban, hogy hirtelen ennyi gyermek életét vesztette.

Nagyon hibázott a kórház Fotó: Unsplash

Nagyot hibázott a kórház

Mint kiderült, az első ilyen fertőzéses esetet szeptember 13-án regisztrálták. A kórház vezetője, Catalina Ionescu azonban csak szeptember 16-án korlátozta a további beutalásokat annak érdekében, hogy azonosítsák a baktérium forrását. Ennek fényében pedig a román egészségügyi miniszter, Alexandru Rogobete bizton abban, hogy a kórház nem reagált elég gyorsan, pláne, hogy a közegészségügyi igazgatóságot csak szeptember 19-én értesítették. A tárcavezető szerint ez a fajta késlekedés elfogadhatatlan, szabálysértés történt, ami miatt a gyermekkórház pénzbírságot is kapott azok után, hogy hivatalból nyomozást indítottak ellenük.

Az egyik áldozat, egy 12 éves elhunyt gyermek édesanyja a tragédiát követően elárulta, az intenzív osztályon eleve nem minden asszisztens tartotta be a higiéniai előírásokat.

Azt hittem, hogy ez a legsterilebb hely a kórhzában, de rá kellett jönnöm, hogy ez a legfertőzöttebb

- nyilatkozta azok után, hogy az államfő kijelentette, sürgős kivizsgálást és szankcionálást vár el az esettel kapcsolatban, írja a Maszol.

A gyermekeket meggyilkoló hibákkal szembeni zéró tolerancia elvi kérdés

- jelentette ki Nicusor Dan.