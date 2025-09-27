ÁLHÍRBOTRÁNY: Mentik a bőrüket a rágalmazók

Ezt posztolta Hont András a Heti Válasznak üzenve:
A Válasz Online közben pedig már a megrágalmazott Semjén Zsolt megvédését sürgeti, vette észre Mandula Viktor:
„Majd ha lesznek bizonyított információink, akkor azokat nyilvánosságra hozzuk” – fogalmazott Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője a Hír TV kérdésére, aki egyben elismerte,
mindenféle bizonyíték nélkül vádolták meg Semjén Zsoltot.
Arató Gergely arról is beszélt, továbbra is várják a bizonyítékokat. Miután a riporter megkérdezte, miért nem akkor tesznek fel kérdéseket és tesznek lépéseket, ha már konkrét bizonyítékokkal tudnak szolgálni, a DK politikusa azzal mentegetőzött, amikor még nem ismerik a válaszokat, és ha valamiről nincs konkrét információ vagy nem bizonyított, szerinte akkor kell kérdéseket feltenni.
Noha konkrét bizonyítékokkal a DK elnöke, Dobrev Klára sem tudott szolgálni, Gyurcsány Ferenc volt felesége továbbra is azt állítja: a kormány elhallgatja az igazságot. Dobrev Klára azt állította, hogy megalapozottan vádolták meg Semjén Zsoltot.
A Központi Nyomozó Főügyészség vette át a Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozást. A Legfőbb Ügyészség pénteki közleményében azt írta, a minden részletre kiterjedő vizsgálatra egy külön nyomozócsoport alakult.
Mint ismert, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda emberkereskedelem és kényszermunka bűntette és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügyben. – A Legfőbb Ügyészség – a büntetőeljárási törvény által biztosított lehetőségével élve – a mai napon úgy határozott, hogy a nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonja, és az ügyben a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség jár el – jelezte a hatóság.
A volt SZDSZ-es politikus, Horn Gábor az ATV Start című műsorában a Szőlő utcai javítóintézetben kirobbant botrányról kifejtette: személyesen is jól ismeri az ügyben a baloldal által igaztalanul megvádolt Semjén Zsoltot és kizárnak tartja, hogy a vádak igazak legyenek.
Én Semjént személyesen jól ismerem. Kizártnak tartom, hogy ez megtörtént volna vele. Ez az én személyes véleményem
– fogalmazott. Hozzátette: „Nem lehet valakit még úgy se belekeverni egy ilyenbe, hogy úgy csinálok, mintha nem ő lenne, de közben mindenki tudja, hogy ő. Ez nem elfogadható, egészen addig, amíg nincs érvényes bizonyíték ezekre a szörnyű bűnökre.”
Horn, aki a Republikon Intézet kuratóriumi elnöke, a műsorban rámutatott arra is: „Itt nem egy akármilyen ügyről van szó, itt családok, emberi egzisztenciák és életek mehetnek tönkre egy félresikerült gyanúsítgatás következtében, aminek az alapja, hogy valaki azt nyilatkozta valahol, hogy hallott arról, hogy a nem tudom ki, a nem tudom kinek mit szállított.” Horn Gábor hozzátette, utalva az ellenzéki politikusok hozzáállására is, hogy az ártatlanság vélelme mindenkit megillet - írja a Ripost.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.