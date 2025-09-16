Kommandósok lepték el Hajdúszovátot: bilincsben vitték el a kábítószer-kereskedőt - Videó!

Rendőrök és kommandósok lepték el Hajdúszovát főterét szeptember 10-én, szerdán, ahol egy díler elfogására szerveztek akciót – számolt be róla a police.hu. A hatóságok közlése szerint idén nyáron jutott a rendőrök tudomására, hogy egy hajdúszováti lakos kábítószert árul a településen. A hajdúszoboszlói nyomozók minden adatot megvizsgáltak, több fogyasztót is elszámoltattak, majd megkezdték az akció szervezését a férfi elfogására – írta meg a Haon.hu.

A kommandósok szeptember 10-én, szerda reggel csaptak le a faluban. Váratlanul csaptak le a kommandósok. Fotó: police.hu / illusztráció

Váratlanul csaptak le a kommandósok

A kommandósok szeptember 10-én, szerda reggel, a Cívis Közterületi Alosztály munkatársaival közösen csaptak le a faluban, miután a gyanúsított és utasai leparkoltak egy autóval. Mire a sofőr észbe kapott, már kattant is a bilincs a csuklóján. A bűnügyesek a jármű átvizsgálása során több pakett, alufóliába csomagolt droggyanús anyagot találtak és foglaltak le.

A dílert és két utasát is előállították a rendőrkapitányságra, majd kihallgatták őket. A 31 éves férfit bűnügyi őrizetbe vették, ellene kábítószer-kereskedelem miatt indul eljárás, míg a két nőnek kábítószer birtoklása miatt kell felelnie.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet arra, hogy a kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet. A rendőrség videót is közzétett a hajdúszováti akcióról, amelyen látható, ahogy a férfit pillanatok alatt földre viszik.