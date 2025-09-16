Donald Trump újabb csapást rendelt el: három terrorista halt meg - Videó

Donald Trump a Truth Socialon osztott meg egy videót az akcióról, amelyet ő kinetikus csapásnak nevezett, és amely három férfi terrorista halálát okozta. Trump közölte, hogy az ő parancsára hajtották végre a műveletet, amely egyértelműen azonosított, rendkívül erőszakos kábítószer-kereskedő kartell ellen irányult – írja az Origo.

Donald Trump megerősítette, hogy a támadásban több terrorista is meghalt. Fotó: AFP

Ma reggel, az én parancsomra, az amerikai hadsereg másodszor is kinetikus csapást mért egy egyértelműen azonosított, rendkívül erőszakos kábítószer-kereskedő kartellre. A csapás akkor történt, amikor ezek a venezuelai terroristák nemzetközi vizeken illegális kábítószert szállítottak az Egyesült Államokba

– írja az amerikai elnök.

Hangsúlyozta, hogy ezek a kartellek fenyegetést jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára, külpolitikájára és létfontosságú érdekeire, és megerősítette, hogy a támadásban három férfi terrorista halt meg, miközben az amerikai erők nem szenvedtek veszteséget.

A támadásban 3 férfi terrorista halt meg. Az amerikai erők nem szenvedtek veszteséget. Ezeknek a kartelleknek az illegális tevékenységei évtizedek óta romboló hatással vannak az amerikai közösségekre, és több millió amerikai állampolgár halálát okozták. Ezt nem toleráljuk tovább!

Donald Trump véget akar vetni a kábítószer-kereskedelemnek

Az amerikai hadsereg első csapása szeptember 2-án történt, amikor a Tren de Aragua kábítószer-csempészhajót találták el a Karib-tenger déli részén. Akkor 11 terrorista halt meg. Marco Rubio külügyminiszter akkor Ecuadorba tett látogatása során jelezte, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei keményebb fellépésen dolgoznak a kartellek ellen. Elmondta, hogy a „kooperatív kormányok” segítenek az Egyesült Államoknak a kábítószer-kereskedők azonosításában. Hétfőn Trump egyértelműen kijelentette, hogy véget vet a kábítószer-kereskedelemnek. A második csapás után az Ovális Irodában újságíróknak nyilatkozva olyan bizonyítékokat mutatott be, amelyek szerint a hajón az Egyesült Államokba tartó terroristák utaztak. Azt mondta, csak meg kell nézni a rakományt, mert az egész óceán tele volt vele: hatalmas zsákok kokainnal és fentanillal mindenfelé. Hozzátette, hogy tudják, mikor indultak, hova tartottak, mit szállítottak és minden más információt, amit csak tudni lehet.