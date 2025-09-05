Nincs menekvés: dílert fogtak a rendőrök a fővárosban

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Főosztály munkatársai 2025. augusztus 31-én 13 óra körül egy nőt igazoltattak a Népligetnél.

Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

A ruházata átvizsgálásakor nejlonba csomagolt fehér, kristályos kábítószergyanús anyagot, néhány pakett alufóliába csomagolt fehér, porszerű, kristályos anyagot, valamint simítózáras tasakba csomagolt növényi törmeléket találtak. Az intézkedés során a rendőröknek elmondta, hogy rendszeresen szokott kábítószert árulni a Népligetben. A nőt a rendőrök elfogták, majd a X. Kerületi Rendőrkapitányságra előállították, a kábítószer gyorsteszt THC-ra pozitív eredményt hozott.

A kőbányai nyomozók a nőt kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

A kristály rendkívül erős pszichoaktív szer, amely súlyos testi és lelki egészségkárosodást idézhet elő. Használata fokozhatja a mentális zavarokat, például a szorongást, a depressziót vagy a pszichózist. Hosszú távon növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a máj- és vesekárosodás, valamint a légzőszervi problémák kialakulásának kockázatát is - írja a police.hu.