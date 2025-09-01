Lecsaptak a rendőrök: milliókat és aranyékszereket foglaltak le egy kábítószer-kereskedőtől

Az ózdi rendőrök a DELTA Program keretében vettek őrizetbe egy 34 éves helyi férfit, akit kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítanak. A nyomozás szerint a díler június közepéig több alkalommal is tiltott szert értékesített lakásán.
Augusztus 25-én a vármegyei kommandósokkal közösen szervezett akcióban fogták el a férfit. Otthonában tartott házkutatás során több mint 30 gramm kristályos anyagot, 5 millió forint készpénzt, 3,5 millió forint értékű aranyékszert, valamint nagy értékű televíziót és játékkonzolt foglaltak le.
A nyomozók korábban, áprilisban már lehallgattak egy több mint 150 grammos kristályszállítmányt, amely szintén a férfihoz köthető. A mostani akcióval a rendőrök közel 2000 adag kábítószer eladását akadályozták meg, amelynek becsült értéke meghaladja a 14 millió forintot.
A gyanúsítottat előállították, kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.
A rendőrség az eset kapcsán ismét felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása erős pszichikai függőséget okoz, súlyos egészségkárosodással járhat, és akár tragikus következményekkel is végződhet.
