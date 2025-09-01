Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Egon, Egyed névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lecsaptak a rendőrök: milliókat és aranyékszereket foglaltak le egy kábítószer-kereskedőtől

kábítószer
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 09:35
házkutatásrendőrség
Kommandósok segítségével csaptak le az ózdi rendőrök egy 34 éves férfira, akit hónapok óta figyeltek. A házkutatás során pénzt, ékszereket és kábítószert is találtak nála.

Az ózdi rendőrök a DELTA Program keretében vettek őrizetbe egy 34 éves helyi férfit, akit kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítanak. A nyomozás szerint a díler június közepéig több alkalommal is tiltott szert értékesített lakásán.

A rendőrség kedvezményezte a kábítószer-kereskedő letartóztatását.
A rendőrség kedvezményezte a kábítószer-kereskedő letartóztatását. (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

Augusztus 25-én a vármegyei kommandósokkal közösen szervezett akcióban fogták el a férfit. Otthonában tartott házkutatás során több mint 30 gramm kristályos anyagot, 5 millió forint készpénzt, 3,5 millió forint értékű aranyékszert, valamint nagy értékű televíziót és játékkonzolt foglaltak le.

A nyomozók korábban, áprilisban már lehallgattak egy több mint 150 grammos kristályszállítmányt, amely szintén a férfihoz köthető. A mostani akcióval a rendőrök közel 2000 adag kábítószer eladását akadályozták meg, amelynek becsült értéke meghaladja a 14 millió forintot.

A gyanúsítottat előállították, kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A rendőrség az eset kapcsán ismét felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása erős pszichikai függőséget okoz, súlyos egészségkárosodással járhat, és akár tragikus következményekkel is végződhet.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu