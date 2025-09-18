Kiürítették a magyar iskolát: aggasztó dolgokat találtak az egyik diák szekrényében

A fonyódi Mátyás Király Gimnázium és Kollégium diákjai ijesztő pillanatokat élhettek át, amikor csütörtök délelőtt a rendőrük kiürítették a magyar iskolát. Az intézmény egyik szekrényében ugyanis olyan tárgyakat fedeztek fel, amelyeket feltehetően a hetvenes–nyolcvanas években a honvédelmi szakkör (MHSZ) használt.

Egy fonyódi tanintézmény szekrényében talált tárgyak miatt kiürítették a magyar iskolát (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Kiürítették a magyar iskolát – a diákok biztonságban vannak

Az iskola vezetése azonnal értesítette a hatóságokat, és haladéktalanul életbe léptették a szükséges biztonsági intézkedéseket. A tanulókat a városi sportcsarnokban helyezték el, amíg a rendőrség és a tűzszerészek intézkednek. A rendőrség megerősítette, hogy a szekrényben lőszerek voltak, amelyeket szakemberek szállítanak el. Addig az épületbe nem lehet visszatérni.

A Fonyódi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya vizsgálja az eset körülményeit. Az iskola vezetése közölte, hogy a diákok biztonsága mindvégig garantált volt, sem az esemény idején, sem azt követően nem kerültek veszélybe. - írja a SONLINE.