Szentkirályi Alexandra: Hogyan kerülhetett fegyver egy lakossági fórumra?

Országos felháborodást váltott ki Ruszin-Szendi Romulusz, amikor egy lakossági fórumon fegyverrel jelent meg. Eleinte csak találgatások láttak napvilágot, azonban Magyar Péter bevallotta, hogy igen, a politikus pisztollyal az oldalán járkál.

Beismerték, hogy Ruszin-Szendinél volt lőfegyver. Fotó: youtube.com

"Péter vállald a felelősséget és magyarázd meg, hogyan kerülhetett fegyver egy lakossági fórumra! Ruszin-Szendi és Magyar Péter is kénytelen volt beismerni, hogy a politikus valóban fegyverrel ment ki a lakossági fórumára. Ez az elképzelhető legnagyobb felelőtlenség és még illegális is lehet. Kérdéseim a Tisza Párthoz és Magyar Péterhez:

Magyar Péter tudott-e arról, hogy politikusa fegyverrel jár tiszás

gyűlésekre?

Pontosan mikor és hol viselt fegyvert Ruszin-Szendi nyilvános

rendezvényen?

A TISZA párt engedélyezte-e, hogy fegyverrel jelenjen meg?"

– írja Szentkirályi Alexandra, hangsúlyozva, hogy a katona kötelessége a hazáját szolgálni, nem az, hogy ártatlan magyar emberek életét veszélyeztesse.

És mi a magyarázata? Hogy a "legrosszabbra készült". Mit kell ezalatt érteni? Ha valaki egy tiszás fórumon tesz egy rossz vagy hirtelen mozdulatot azt lelövi? Fegyveres politikusoknak semmi keresnivalója emberek között! Legalább ebben értsünk egyet mindannyian!

Beismerték, hogy Ruszin-Szendinél volt lőfegyver

Maga Magyar Péter vallotta be egy videóban, hogy:

,,- Igenis, neki van engedélye. Van engedélye, fegyvertartási és viselési engedélye a saját önvédelmi fegyverére, úgyhogy valóban volt nála egy

fegyver."

