„A szíven kettészakadt” - Itt az első fotó a kisfiúról, aki a játszótéren zuhant a halálba

Közzétettek egy fényképet arról a 12 éves kisfiúról, aki játszótéri eszközről zuhant le és halt meg Angliában. A tragédia a cheshire-i Winsfordban történt. Logan Carter péntek este halt meg a Ledward Street közelében.

A kisfiú halálának körülményit vizsgálják / Fotó: GoFundMe

A kisfiú családja összetört

A rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit, miután a mentőegységek riasztották őket. A gyermek édesapja, Rob, így fogalmazott a szörnyűség után:

Csak annyit tudok mondani mindenkinek: öleljétek meg a gyerekeiteket, és mondjátok el nekik minden nap, mennyire szeretitek őket, mert sosem tudhatjátok, mikor veszítitek el őket. Amikor pénteken reggel felébredtem, kis barátom, nem gondoltam volna, hogy az lesz az utolsó alkalom, amikor láthatlak. A szívem kettészakadt. Soha nem feledlek el. Aludj nyugodtan odafent.

A történtek után mentőt riasztottak, de hiába próbálták ellátni a fiút, a helyszínen elhunyt. A rendőrség közölte, hogy a családtagokat értesítették, és szakemberek nyújtanak nekik támogatást. A hatóságok arra kérnek mindenkit, aki információval rendelkezik az esettel kapcsolatban, hogy jelentkezzen.

Boy, 12, pictured after fatal playground accident as dad's heart 'ripped in two'https://t.co/W7c1EVQpEb pic.twitter.com/cAbRzvn2TE — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) August 31, 2025

John Rhodes nyomozó őrmester így nyilatkozott:

Ez egy rendkívül tragikus eset, amely egy nagyon fiatal áldozatot érintett. Gondolataink a családdal és a barátokkal vannak, akik elveszítették szerettüket. A nyomozás részeként arra kérünk mindenkit, aki a baleset idején a tragédia környékén tartózkodott, és látott valamit, ami segíthet, hogy lépjen kapcsolatba velünk. Ugyanakkor kérjük a nyilvánosságot, hogy ne találgassanak, különösen a közösségi médiában, mivel a vizsgálat még folyamatban van.

A Logan temetésére indított adománygyűjtésen már több mint 8000 font (több mint 3 és félmillió forint) gyűlt össze, írja a Metro.