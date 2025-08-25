Elhunyt a magyar televíziózás meghatározó alakja: „Generációkat szólított meg ”

Életének 96. évében elhunyt Gyökössy Zsolt színházi- és televíziórendező – adta hírül az IdőJel Kiadó a közösségi oldalán. A Szeszélyes évszakok alkotója a magyar előadóművészet szinte minden területén maradandót alkotott: rendezései, művészportréi és televíziós műsorai évtizedeken át szórakoztatták a közönséget.

Gyökössy Zsolt 1929. június 8-án született Körösladányban, rendezői diplomáját 1952-ben szerezte. Pályája első évtizedében az ország rangos színházaiban vitte színre a világirodalom klasszikusait és kortárs darabokat, prózát és zenét, operát és operettet egyaránt. Budapesten előbb a Tarka Színpad, majd a Kamara Varieté művészeti vezetőjeként dolgozott több mint tíz éven át.

A hatvanas évektől a Magyar Televízió egyik meghatározó rendezőjeként vált ismertté. A Szeszélyes évszakok mellett nevéhez fűződik számos ikonikus produkció, köztük a Fejezetek a cirkuszlexikonból, a Gálvölgyi Show, több szilveszteri műsor, a Kató néni kabaréja, a Hogy volt! Hogy volt?, a Sportolók a porondon és az Antal-show is.

Gyökössy Zsolt munkásságával generációkat szólított meg, alkotásaival pedig örökre beírta nevét a magyar kulturális élet történetébe.