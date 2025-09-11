Nem ment be a munkahelyére, egy szegedi lakásban találták meg a holttestét

A delmagyar.hu írja, hogy két ember holttestét találták meg szerdán egy szegedi lakásban, egy férfi és annak élettársa hunytak el. A férfi munkahelyén vált gyanússág, hogy nem ment be dolgozni, ami egyáltalán nem volt jellemző rá, ezért elkezdték őt keresni.

Illusztráció / Fotó: Police.hu

Állítólag a rendőrség egész nap vizsgálódott a helyszínen, és úgy tűnik, hogy nem merült fel bűncselekmény gyanúja, ugyanis a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság az ügyet az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálja.