Nem ment be a munkahelyére, egy szegedi lakásban találták meg a holttestét

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 17:59
Szörnyű dolog történt Szegeden.

A delmagyar.hu írja, hogy két ember holttestét találták meg szerdán egy szegedi lakásban, egy férfi és annak élettársa hunytak el. A férfi munkahelyén vált gyanússág, hogy nem ment be dolgozni, ami egyáltalán nem volt jellemző rá, ezért elkezdték őt keresni.

Illusztráció / Fotó: Police.hu

Állítólag a rendőrség egész nap vizsgálódott a helyszínen, és úgy tűnik, hogy nem merült fel bűncselekmény gyanúja, ugyanis a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság az ügyet az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálja.

