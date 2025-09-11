Pénz nélkül akart fogadni a lottózóban, óriási balhé lett belőle

Az Origo írja a BEOL cikke alapján, hogy tavaly áprilisban 120 ezer forintos fogadást akart indítani egy férfi egy szarvasi lottózóban, de nem volt rá pénze. Ennek ellenére megkérte a lottózó értékesítőjét, hogy indítsa el a fogadást, utána pedig kifizeti kártyával. Fedezet hiányában nem tudta kifizetni, de a fogadásai hatályban maradtak, és nem sikerült nyernie. Ezek után hitegette az értékesítőt, hogy jövő hónapban odaadja a pénzt, de ebből nem lett semmi – és ez még csak a kezdet.

Illusztráció / Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A 36 éves férfi ezek után tavaly szeptemberben és októberben fizetés nélkül távozott egy szarvasi benzinkútról, de az okozott kárt megtérítették a hozzátartozói. A férfi egy 180 ezer forint értékű segédmotort is ellopott, amit utána 150 ezerért értékesített, tavaly novemberben pedig elvitt egy utcán parkoló személyautót, de a rendőrök lefülelték.

A Szarvasi Járási Ügyészség kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás és lopás, valamint jármű önkényes elvétele miatt emelt vádat a 36 éves férfival szemben. A járási ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit elzárásra ítélje, és 150 ezer forintos vagyonelkobzást rendeljen el vele szemben, valamint kötelezze őt a polgári jogi igényt érvényesítő sértett, a lottózó értékesítőjének okozott kár megtérítésére.

