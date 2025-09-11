Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Teodóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pénz nélkül akart fogadni a lottózóban, óriási balhé lett belőle

fogadás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 15:51
bűnözőrendőrség
Hatalmas bűnlajstrommal rendelkezik a 36 éves férfi.

Az Origo írja a BEOL cikke alapján, hogy tavaly áprilisban 120 ezer forintos fogadást akart indítani egy férfi egy szarvasi lottózóban, de nem volt rá pénze. Ennek ellenére megkérte a lottózó értékesítőjét, hogy indítsa el a fogadást, utána pedig kifizeti kártyával. Fedezet hiányában nem tudta kifizetni, de a fogadásai hatályban maradtak, és nem sikerült nyernie. Ezek után hitegette az értékesítőt, hogy jövő hónapban odaadja a pénzt, de ebből nem lett semmi – és ez még csak a kezdet.

Illusztráció / Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A 36 éves férfi ezek után tavaly szeptemberben és októberben fizetés nélkül távozott egy szarvasi benzinkútról, de az okozott kárt megtérítették a hozzátartozói. A férfi egy 180 ezer forint értékű segédmotort is ellopott, amit utána 150 ezerért értékesített, tavaly novemberben pedig elvitt egy utcán parkoló személyautót, de a rendőrök lefülelték.

A Szarvasi Járási Ügyészség kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás és lopás, valamint jármű önkényes elvétele miatt emelt vádat a 36 éves férfival szemben. A járási ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit elzárásra ítélje, és 150 ezer forintos vagyonelkobzást rendeljen el vele szemben, valamint kötelezze őt a polgári jogi igényt érvényesítő sértett, a lottózó értékesítőjének okozott kár megtérítésére.

– írta a portál.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu