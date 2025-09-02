Döbbenetes tragédia történt: megölték a 22 hónapos, eltűnt miskei kislányt

Mint ahogy arról a Bors is beszámolt, nagy erőkkel kereste a család, a rendőrség azt a 22 hónapos Hannát, aki a családja miskei otthonából tűnt el hétfőn. A göndör, szőkésbarna hajú, kék szemű kislány az eltűnésekor fekete pulóvert viselhetett, amin elől arany színű minta lehetett, és vélhetően pelenkában volt. A miskei kislányt rengetegen keresték.
A rendőrség felhívásban kérte, jelentkezzen, aki tud valamit a gyermek hollétléről. A történtekről szóló hírek és a közösségi médiás bejegyzések alatt olvasható kommentek alapján késő este már sejteni lehetett: tragédia történt. A rendőrség oldaláról a keresésről szóló közlemény éjjel eltűnt, helyette a rendőrség közzétette a kislány holttestének megtalálásáról szóló információt.
"A miskei kislány holttestét az esti órákban találták meg. A Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított 2025. szeptember 1-jén egy majdnem 2 éves miskei lány eltűnése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek.
A kislány holttestét az esti órákban találták meg. Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást. A szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak."
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.