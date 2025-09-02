Döbbenetes tragédia történt: megölték a 22 hónapos, eltűnt miskei kislányt

Mint ahogy arról a Bors is beszámolt, nagy erőkkel kereste a család, a rendőrség azt a 22 hónapos Hannát, aki a családja miskei otthonából tűnt el hétfőn. A göndör, szőkésbarna hajú, kék szemű kislány az eltűnésekor fekete pulóvert viselhetett, amin elől arany színű minta lehetett, és vélhetően pelenkában volt. A miskei kislányt rengetegen keresték.

A miskei kislányt megölték - Fotó: unsplash.com

A rendőrség felhívásban kérte, jelentkezzen, aki tud valamit a gyermek hollétléről. A történtekről szóló hírek és a közösségi médiás bejegyzések alatt olvasható kommentek alapján késő este már sejteni lehetett: tragédia történt. A rendőrség oldaláról a keresésről szóló közlemény éjjel eltűnt, helyette a rendőrség közzétette a kislány holttestének megtalálásáról szóló információt.

"A miskei kislány holttestét az esti órákban találták meg. A Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított 2025. szeptember 1-jén egy majdnem 2 éves miskei lány eltűnése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek.

A kislány holttestét az esti órákban találták meg. Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást. A szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak."