Ellopták a rokkant férfitól a kerekesszékét, aztán jött a váratlan, brutális fordulat

Kerekeszékes férfitől lopták el az egyetlen eszközét, amivel mozogni tudott. Az elektromos szerkezetet az 1600 fős Uderns település egyik társasházából vitték el. A házzal szemben lakók két gyanús alakról számoltak be a rendőröknek, akik közzé tették az esetet, ami hatalmas közfelháborodást váltott ki az osztrákok körében. A népharagra rátett még egy lapáttal néhány újságcikk, melyben megemlítik, hogy a két férfi egy magyar felirattal ellátott Mercedes Sprinter furgonba rakta be a kerekesszéket, de előtte egy ponyvával letakarták, hogy ne tűnjön fel senkinek, mit visznek.
A reggel hat körül végrehajtott lopás kárvallottja, Hannes Streibl, a neten kért segítséget. A férfi és személyes tragédiája jól ismert Tirolban. Hannes 2024. november 5-én, az istállóban végzett munkája során bénult le. Végigküzdötte magát a rehabilitáció nehéz stációin, s bár kerekesszékbe kényszerült, nem roskadt magába, nem adta fel. Otthonát akadálymentesíteni kellett, erre és az orvosi utókezelésekre még gyűjtést is szerveztek számára a környékbeli gazdák. A közösségi gyűjtésről több helyi lap is beszámolt.
A rendőrség joggal gondolhatta, a jogos felháborodás okán biztosan kapnak bejelentést az elektromos szerkezetről. Aztán eltelt néhány nap, minden eredmény nélkül. Senki sem látta a kerekesszéket. Mígnem be nem következett a váratlan fordulat; a helyi rendőrség épülete elé egy Mercedes furgon parkolt le, oldalán a magyar felirattal. Két férfi szállt ki belőle, bementek a kapitányságra, maguk előtt tolva a keresett kerekesszéket. Vallomást tettek, majd elmehettek. Ebből a rendőrség csak annyit közölt, hogy a két férfi szerint „tévedés történt” és nem akarták ellopni Hannes kocsiját. Ami viszont némileg ellentmond annak a ténynek, hogy a járgány mégis náluk volt. A rokkant gazdálkodó még aznap visszakapta élete nélkülözhetetlen darabját.
