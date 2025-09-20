20 métert zuhant az ablakból Krisztián - ez a véletlen mentette meg a 19 éves fiatal életét

Mintegy 20 métert zuhant az a fiatalember, aki még június 16-án esett ki Budapesten, egy Október huszonharmadika utcai társasház negyedik emeletéről. Könnyen lehet, hogy Krisztián annak köszönheti az életét, hogy nem az aszfaltra csapódott, hanem egy, az épület előtt parkoló teherautó tetejére. A kizuhant férfit életveszélyes sérülésekkel az idegsebészetre szállították, azóta viszont már a rehabilitációs klinikán ápolják.

A kizuhant férfi mindenben számíthat az édesanyjára Fotó: Bors

Krisztián örökre bánni fogja, a június közepén történteket. Az akkor még vele élő párjával együtt, házibulit szervezett. Kiváló volt a hangulat, és ahogy az a fiataloknál megszokott, a résztvevők néhány pohár italt is elfogyasztottak. A magánrendezvény után a férfi kettesben maradt a nővel.

- Hogy min vesztünk össze, már nem emlékszem, csak arra, hogy vitatkoztunk. Az még megmaradt a fejemben, hogy szorítjuk egymás kezét, de hogy utána mi történt, már törlődött – mondta a Borsnak az egykori biztonsági őr. Az esés következtében a férfi több bordája is eltörött és a gerince is megsérült. Az első műtétje során a csigolyáiba jobb oldalon csavarokat helyeztek, a bal oldalt pedig rúddal rögzítették. Egy következő beavatkozás alkalmával, a másik oldalt is hasonló módon fixálták. Az orvosok megállapították, hogy Krisztián sérülései nagy valószínűséggel maradandó mozgásfogyatékosságot okoztak. A férfi kerekesszékbe kényszerült.

A kizuhant férfi hisz a felépülésében

A rendőrség a baleset után vizsgálatot indított, de bűncselekményre utaló nyomokat nem talált.

Krisztiánt a baleset után két hétig mélyaltatásban tartották. A barátnője közel egy hónapig látogatta, aztán nem bírta tovább a megrázkódtatást, és kilépett a kapcsolatból.

Olyanokat mondogatott nekem, hogy bárcsak inkább ő feküdne a kórházban helyettem. Hogy elhagyott, azzal csalódást okozott

– szögezte le a mozgássérült férfi, akinek most az édesanyja a legfőbb támasza.

- Ha minden jól alakul, a hamarosan legalább hétvégére hazavihetem a fiamat. Az új élethelyzet miatt, új albérletet kell keresnünk, mert a jelenlegibe nehézkes a kerekesszékkel való bejutás. Az biztos, hogy nem törődünk bele Krisztián állapotába, és mindent elkövetünk, hogy egy nap lábra álljon. Bár az orvosok nem sok jót ígérnek, a férfi is hisz benne, hogy legalább részben visszanyerheti a régi életét.