„Nem mozdul a lábam” – Thuróczy Áron sekély vízbe ugrott, majd lebénult, de nem adta fel

Vannak pillanatok, amelyek egy életet örökre megváltoztatnak. De az is rajtunk múlik, hogy ezekből a pillanatokból erőt, vagy gyengeséget merítünk. Thuróczy Áron egy szerencsétlen baleset következtében lebénult. Története azonban arról szól, hogyan lehet újra felépíteni önmagunkat, és megtalálni a fényt még a legnehezebb napokban is.

Thuróczy Áron nem adta fel, mindent megtesz azért, hogy egyszer újra járjon! / Fotó: Bors

Áron gyerekkora tele volt mozgással, álmokkal, tervekkel. A sport és a barátok mindennapjai részei voltak, és előtte állt az élet összes lehetősége...



A baleset előtt nagyon aktívan éltem az életemet. Sportoltam, fociztam, konditerembe jártam, MMA-ztam. Nekem a sport tette ki az életem nagy részét. Később ennek is köszönhettem, hogy túléltem a balesetet, mert volt egy erős izomzatom. Jól bírtam levegővel, erős volt a tüdőm

– magyarázta a Borsnak Áron történetét.

Aztán egyetlen pillanat alatt, 2021 nyarán minden megváltozott. Egy baleset, amely elvette a régi hétköznapokat és olyan kihívás elé állította az akkor még 17 éves Áront, amiről a legtöbben csak elképzelni sem tudjuk, milyen lehet.

A baleset előtt egy nappal pont egy nagyon fontos focimeccs volt, akkor lettünk bajnokok, akkor nyertük meg az egész szezont. Másnap mentünk ki a Körösre fürdeni barátaimmal, én vittem ki őket, és akkor lecuccoltunk, haveromnak berúgtam a labdáját. Mondta, hogy ne szórakozzak, menjek utána. De hát ő nem úgy gondolta, hogy beleugrok, nekem jött egy gondolat, hogy a labda után ugrok.

– mondta.

Sokat fürödtek már ott, Áron jól tudta, hogy sekély a víz, de nem gondolkozott. Beleugrott a vízbe és egyből beütötte a fejét.

Egy nagyon nagy fájdalmat éreztem. Olyan érzés volt, mintha kettészakadt volna a fejem. Ki akartam jönni a vízből, hogy megnézzem, hogy mi történt, csak akkor vettem észre, hogy nem mozdul a lábam és a kezem... Nagyon bepánikoltam. Akkor elkezdtem kiabálni a haverjaimnak, hogy segítsenek, de nem hallottak. Akkor már eltelt egy-egy-két perc, amikor a haveromnak feltűnt, hogy már fel kellett volna, hogy jöjjek, és akkor szerencsére utánam jött, megtalált, és kihúzott

– emlékezett vissza élete legszörnyűbb pillanatára.