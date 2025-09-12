Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Szertefoszlott a 23 éves magyar lány álma: egy százalék esélyt adtak neki a túlélésre

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 03:02
Melody úgy érezte, hogy révbe ért, ám egy szempillantás alatt megváltozott minden. A 23 éves, kerekesszékes lány a születése óta mozgáskorlátozott.
Gecse Melody a születése óta mozgáskorlátozott. A kerekesszékes lány nehéz sorsot kapott az élettől, de mindent megtesz azért, hogy kitörjön a korlátaiból. Nemrégiben úgy érezte, hogy minden a helyére került, de egy szempillantás alatt szertefoszlott körülötte minden, egyedül a családja maradt meg neki.

A kerekesszékes lány még reménykedik
A kerekesszékes lány álma kettétört - Fotó:  Beküldött/Ability Fashion

Szertefoszlott a kerekesszékes lány álma 

 

Miután megszülettem, három és fél óráig tartott, mire újraélesztettek. A szüleimnek azt mondták az orvosok, hogy 1% esélyt látnak arra, hogy életben maradok. Jelenleg hat műtéten vagyok túl. A szüleim mindenben támogatnak és a nehézség ellenére soha nem adom fel

 – mondta a kerekesszékes lány.

Májusban anyagi nehézségek miatt el kellett költöznie Budapestről, ahol albérletben élt a családjával.

Lelkileg megtörtem, mert sajnos muszáj volt visszaköltöznünk Pestről Kiskunhalasra. Úgy érzem sok mindent elveszítettem, legfőképp a szabadságomat, azaz a több kimozdulás lehetőségét. Távol kerültem a barátaimtól.

 

Úgy érezte, hogy Budapesten lassan révbe ér az élete, a nagy álma is megvalósulhatott: az egyik barátnője beajánlotta egy fogyatékkal élők esélyegyenlőségéért dolgozó divatszervezethez. 

„Hobbi szinten elkezdtem modellkedni az Ability Fashionnél, amit nagyon szerettem. Viszont mint sok minden mást, ezt is fel kellett adjam a távolság miatt, mert nem tudok utazni”– mondta Melody, aki idén másodjára vehetett részt a Máltai Mozgáskorlátozott Ifjúsági Táborban, ahol nagyon jól érezte magát. A tavaly megismert segítője vitte el a táborba, hiszen máshogy nem tudott volna eljutni oda.

Gecse Melody nem adja fel / Fotó: Beküldött


„Egy saját lakás az álmom”

A 23 éves lánynak számítógépes adatrögzítő végzettsége van, szakmájában még nem sikerült elhelyezkednie, de folyamatosan otthonról végezhető munkát keres; valamint hobbiból és egy kis plusz kereset reményében kézműves tárgyakat készít. Nagy álma, hogy visszaköltözzön Budapestre, hiszen ott képzeli el a jövőjét.

Minden vágyam, hogy a szabadságom és a lehetőségeim visszakapjam. Egy saját lakás az álmom

 - mondta Melody. 

 

